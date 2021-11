La candidata a diputada nacional por Jujuy del Frente de Todos, Leila Chaher, presentó un conjunto de propuestas que aspira a transformar en proyectos de leyes en caso de acceder al Congreso de la Nación tras los comicios del próximo domingo. Esas ideas -que provienen de una “construcción colectiva”, destacó-, abordan temas tales como trabajo, federalismo productivo, políticas de género, educación, deporte y turismo.

//Mirá también: De mujer a mujer: la diputada Chaher visitó a agricultoras de la Quebrada

Abriendo la exposición, Chaher presentó como primer eje la generación de trabajo focalizado en los jóvenes contemplando “un beneficio fiscal concreto para el empleador”, para lo cual “vamos a proponer la creación de incentivos para que las empresas contraten a jóvenes entre 18 y 24 años de edad, desempleados y sin experiencia laboral relevante”.

En cuanto a los trabajadores independientes, propone crear un “monotributo gratuito” que resulte un “alivio e incentivo fiscal” para jóvenes y nuevos profesionales que se insertan al mercado laboral. El objetivo de esto es “que inicien su vida laboral activa sin costos impositivos durante el primer año de actividad, a la vez que se desalienta la informalidad”, explicó la actual legisladora provincial.

Leila Chaher presentó las propuestas que planea llevar al Congreso de la Nación.

Este año Jujuy renovará tres bancas en la Cámara baja del Congreso de la Nación, debido a que se vencen los mandatos de los legisladores José Luis Martiarena (FdT-PJ), Gabriela Burgos (Juntos-UCR) y Osmar Monaldi (Juntos-PRO).

ESCUCHA, CERCANÍA Y EMPATÍA

“Fue una campaña larga en la que recorrimos las sesenta localidades y nos propusimos la escucha, la cercanía y la empatía” con la ciudadanía porque “estamos convencidos de que no se puede construir propuestas si no hay un real conocimiento de lo que pasa en la provincia, pero fundamentalmente si no se construye esas ideas de manera colectiva”, afirmó Chaher, que en la presentación de las propuestas estuvo secundada por su compañero de lista, Rodolfo Tecchi.

La plataforma electoral expuesta en la oportunidad fue delineada con el objetivo de generar herramientas legislativas que permitan “dar un salto de calidad en materia productiva y de la oferta de servicios”, de manera -dijeron- de “mejorar la producción y el desarrollo local” y así “reactivar la economía de Jujuy”.

En ese punto la joven dirigente proveniente de la agrupación La Cámpora puso en relieve que este trabajo preliminar puso foco en la necesidad de apuntalar el “fortalecimiento de pequeños productores” de las regiones de la Quebrada de Humahuaca, los Valles y el Ramal.

Para ello -prometió- “vamos a gestionar la creación de líneas de crédito específicas del Banco Nación, que permitan incorporar nuevas tecnologías para mejorar la cadena de valor a nivel local”.

En línea con esto, habida cuenta que aquella producción deberá salir de los campos hacia los centros de consumo, también prevé impulsar una ley de subsidios para el transporte de cargas “para que el costo logístico no sea impedimento para la generación de riqueza en origen, idea justa de reciprocidad en el beneficio”, definió.

Al mismo tiempo, con visión de conjunto adelantó que “gestionaremos tasas blandas para el financiamiento de las Pymes de la provincia, para que puedan tener las herramientas de inversión y crecimiento” necesarias en un marco de “nuevas estrategias económicas”.

POR LA MUJER Y LA NIÑEZ

Otro campo de acción en el que se propone trabajar Chaher desde una banca en la Cámara baja son las cuestiones de género, comenzando por reivindicar la “asistencia a madres afectadas por la (mora en la percepción de la) cuota alimentaria” destinada a sus hijos, en una iniciativa que “pone en el centro del interés a las niñas y niños, y prevé un registro de progenitores deudores y una retención automática (en su salario) del monto correspondiente calculado de acuerdo a una escala de porcentajes”.

Abundó en esto señalando que “si el progenitor no conviviente no está de acuerdo con la cuota que se le fijó, deberá demostrar por qué la cifra no le parece adecuada. De esta manera se invierte la carga de la prueba, que siempre recae en quien convive con el niño o niña”, remarcó.

//Mirá también: Chaher opina que “no hay políticas públicas para las juventudes” en Jujuy

La tercera candidata del Frente de Todos de Jujuy para estos comicios de medio término es la diputada provicial (m.c.) y actual comisionada municipal de El Piquete, Mirna Abregú.

“Culminamos esta campaña tras haber recorrido los dieciséis departamentos de la provincia con propuestas de cara a la gente, siendo sinceros con los ciudadanos jujeños, porque estamos comprometidos con su futuro”, remarcó la candidata de la lista 501, para finalizar afirmando que “frente a la bajeza y la violencia política vamos a seguir respondiendo con trabajo”, concluyó Leila Chaher.