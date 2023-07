Aníbal Fernández asumió la jefatura del Partido Justicialista en Jujuy

“No somos ni magos ni genios, somos compañeros”, dijo el flamante interventor del Distrito Jujuy del Partido Justicialista (PJ), Aníbal Fernández, al hacerse cargo en la capital jujeña de la gestión que le fue encomendada por el presidente partidario Alberto Fernández bajo el argumento de que “las autoridades del PJ distrito Jujuy -por entonces encabezadas por Rubén Rivarola- comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrina que fundan el pensamiento justicialista y contradicen el espíritu y la letra de nuestra Constitución Nacional”.

En su primer contacto con la prensa local el actual ministro de Seguridad de la Nación apeló a “la capacidad de los hombres y mujeres del peronismo jujeño” para trabajar en la recomposición del partido a nivel local. “No somos ni magos ni genios, somos compañeros -dijo- y en este caso nos invitaron a ayudar a recomponer la estructura en cuanto a capacidad competitiva y otras posibilidades ciertas”.

Fernández llegó a Jujuy junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, ambos designados interventores del PJ de Jujuy por el presidente Alberto Fernández el pasado 14 de julio.

PRENSA, FOTOS Y DECLARACIONES

En su presentación ante los medios el Ministro estuvo acompañado por los precandidatos de las dos listas de Unión por la Patria (UXP) que competirán por cargos legislativos nacionales en las elecciones PASO del 13 de agosto con la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi. Así fue como en respectivos turnos, las diputadas Leila Chaher y Carolina Moisés posaron por separado para las fotos con los interventores.

Los interventores del PJ Jujuy Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, con la diputada nacional y precandidata a senadora nacional Leila Chaher (centro). Foto: Vía Jujuy

Posteriormente Fernández y Menéndez se reunieron con dirigentes peronistas, entre ellos el desplazado presidente del distrito Rubén Rivarola, actual diputado provincial y precandidato a senador nacional por UxP, para recibir los atributos pertinentes a la función.

Precisamente es Rivarola quien -sin ser nombrado- aparece cuestionado en la resolución dictada por el titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista por haber acompañado al oficialismo provincial del gobernador Gerardo Morales en la aprobación de la nueva Constitución de Jujuy en junio pasado.

Acerca de las acciones iniciales cumplidas en Jujuy, Fernández dijo que “lo primero fue reconocer lo que tenemos y cómo hacer para trabajar en conjunto para lo que se viene hasta el 13 de agosto y el 22 de octubre, para los que sean electos” y afirmó que “el objetivo” es ganar la elección “como se merece el peronismo jujeño”.

A esos efectos confió en la “capacidad de los hombres y mujeres del peronismo jujeño” y anheló que “ojalá sea la última vez que Jujuy pase por ello”, en referencia a la necesidad de buscar la recomposición del partido a nivel local.

La diputada nacional y precandidata a senadora nacional por Unión por la Patria Carolina Moisés, posando con los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez. Foto: Vía Jujuy

Dijo asimismo que tenía previsto reunirse con autoridades del Juzgado Federal de Jujuy “por razones obvias de la intervención en la que tenemos que ser reconocidos como tales”, al tiempo que destacó la disposición del dirigente Gustavo Menéndez, quien “está de campaña porque es intendente en Merlo y tiene que competir (por su reelección), sin embargo, lo convocaron y acá está conmigo”.

¿QUÉ DIJERON CAROLINA MOISÉS Y LEILA CHAHER?

Por su parte, la excandidata a vicegobernadora junto a Rivarola y actual precandidata a senadora Carolina Moisés, planteó que “la intervención significa que todos los que formaron parte de la dirigencia del Partido Justicialista jujeño hasta ahora no tienen ni autoridad, legalidad ni legitimidad” y para que no queden dudas remarcó que “en términos políticos significa que esas autoridades ya no son los voceros que representan al peronismo”, por lo que “no pueden decidir ninguna acción política en nombre de los peronistas”.

“La intervención de nuestro partido no tiene un dueño”, advirtió la también diputada nacional y precandidata a senadora nacional Leila Chaher, tras un primer contacto con los interventores, a la vez de afirmar que ahora “empieza un proceso democrático dentro del espacio, el cual tiene que ser con una amplia participación de compañeros y compañeras”, subrayó.

El 14 de julio pasado, el presidente de la Nación y titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista, Alberto Fernández, intervino el PJ de la provincia de Jujuy para “ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país, de una clara oposición al gobierno de Gerardo Morales y las políticas represivas”, según comunicó en esa oportunidad desde Twitter la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.