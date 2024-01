Adriano Morone alertó sobre el riesgo de reemplazar “un populismo por otro”

El diputado provincial por la UCR Adriano Morone advirtió que el oficialismo nacional busca “concentrar el poder público mediante la delegación de facultades”, lo que a su juicio implica que quiere “llevarse puesta la institucionalidad del país”.

El legislador jujeño fue invitado en su carácter de presidente de la Juventud Radical (JR) nacional a un encuentro del sector que tuvo lugar en la provincia de Misiones, ocasión en la que también con contundencia objetó recientes dichos de Javier Milei, al expresar que “si el Presidente sabe de legisladores que pidan coimas, que los denuncie”.

En un posteo en redes sociales, la semana pasada el mandatario nacional había afirmado que la Argentina está “por el buen camino” y reclamó que en ese sentido que no se “interponga la casta delincuente que busca coimas”.

“Argentinos de bien, estamos por el buen camino...!!! No dejemos que se nos interpongan la casta delincuente que busca coimas y/o perpetuar el statu quo decadente... Viva la libertad carajo”, escribió Milei en su cuenta en la plataforma X.

El dirigente jujeño Adriano Morone (abajo, al centro) fue elegido presidente de la Juventud Radical en diciembre pasado. Foto: Vía Jujuy

El encuentro de la Juventud Radical misionera tuvo lugar en localidad de Colonia Alberdi, donde jóvenes militantes de toda la provincia debatieron en comisiones distintos temas de la actualidad local y nacional. El programa de la jornada se completó con un panel de legisladores partidarios encabezado por el presidente de la JR nacional y del que tomaron parte diputados y concejales jóvenes.

LA AMENAZA DE UNA “DEMOCRACIA PLEBISCITARIA”

Al hacer uso de la palabra Adriano Morone planteó que “el kirchnerismo dejó un país destrozado, con más desigualdad, marginalidad y un aparato productivo totalmente roto, pero esto no puede ser excusa para ‘llevarse puesta’ la institucionalidad del país reemplazando un populismo por otro que sobre la excusa de una supuesta defensa de la libertad pretenda instalar un discurso único, saltear el Congreso, concentrar el poder público mediante la delegación de facultades y amenazarnos con una democracia plebiscitaria”.

En ese marco hizo referencia al rol del radicalismo en esta coyuntura, diciendo que “no queremos que al Gobierno ni al país le vaya mal, pero no aceptamos esa ‘apretada’ de decirnos ‘me aprueban todo o están con el kirchnerismo, o son coimeros’. Si el Presidente (Milei) sabe de legisladores que pidan coimas, que los denuncie”, le reclamó.

Con el mismo énfasis Morone aseguró que “el radicalismo no pone ‘palos en la rueda’, pero no vamos a dejar que nos lleven a patadas en el culo. En el paquete de reformas del (Poder) Ejecutivo hay cosas que están bien y son urgentes, pero también cosas que no son indispensables ni urgentes y cosas que son un desastre”, por lo tanto “las queremos debatir”, sentenció el joven legislador jujeño.

Para dar por finalizada la jornada, el presidente de la JR local, Leandro Cieplinski, convocó “a toda la militancia misionera a trabajar en unidad para alcanzar el gobierno provincial en el 2027″, arengó el dirigente misionero.