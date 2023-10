Opinión: Milei, Cavallo y sus teorías de “provincia inviable” para Jujuy

Jujuy no es una provincia inviable como decía Domingo Felipe Cavallo, el economista favorito de Javier Milei. Los jujeños hemos demostrado a partir del año 2015 que no solo no somos inviables, sino que tenemos un gran potencial y que podemos hacer cosas sin depender del poder central, incluso cuando un Gobierno nacional como el actual nos discrimine.

Hoy tenemos un parque solar que además de dar trabajo permite la construcción de 258 escuelas; a partir de la recuperación del Estado de derecho la provincia atrajo grandes inversiones, se potenció la actividad minera que genera una enorme cantidad de puestos de trabajo; se dio un gran impulso al sector turístico; tenemos una empresa como Cannava que vende a todo el país un medicamento que le mejora la calidad de vida de mucha gente.

También se hicieron muchas otras cosas que a veces pasan desapercibidas, como por ejemplo que hoy tengan agua potable miles de jujeños que hasta hace unos años no la tenían.

Dip. Adriano Morone - UCR Jujuy Foto: Vía Jujuy

POLÍTICAS ECONÓMICAS Y MODELOS DE LOS ‘90

Javier Milei afirmó hace unos días que Domingo Cavallo fue el mejor economista de la historia argentina y elogió sus políticas de la década de los ‘90.

Hay que recordar que las políticas económicas de Menem y Cavallo perjudicaron especialmente a provincias como Jujuy, donde se cerraron industrias, quedaron miles de trabajadores jujeños en las calles; los empleados públicos, entre ellos los docentes, cobraban con meses de atraso y en cuasimonedas.

Durante esos años en que se profundizaron las asimetrías y desigualdades entre el centro del país y el interior profundo, Cavallo como ministro de Economía se justificaba diciendo que algunas provincias, como Jujuy, eran inviables y estaban condenadas a la pobreza.

Ese es el modelo que hoy sigue Javier Milei, lo dice él mismo. No conoce el país ni la realidad de las provincias.

Los jujeños necesitamos en el Congreso legisladores nacionales que nos defiendan como provincia y que cuiden lo que se logró durante estos años, y eso solamente lo garantizan los candidatos de Cambia Jujuy.

(*) Legislador provincial por la Unión Cívica Radical, en el bloque del frente Cambia Jujuy.