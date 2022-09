Si no llega a ganar las elecciones, Jair Bolsonaro advirtió que se estaría retirando de la política

Jair Bolsonaro y Lula da Silva luchan palmo a palmo para conseguir los votos necesarios en las próximas elecciones presidenciales de Brasil pactadas para el 2 de octubre.

Bolsonaro confesó retirarse en caso de no ganar las elecciones. Foto: AP/Eraldo Peres/Archivo.

Pero ante una eventual derrota, Bolsonaro ya advirtió que se estaría retirando de la política en caso de no salir victorioso. A través de un podcast con evangelistas que grabó este lunes por la noche, el actual presidente de Brasil confirmó la noticia.

¿Cómo fue el anuncio de Bolsonaro de su eventual retirada de la política?

“Si esa es la voluntad de Dios seguiré, pero si no es, pasaré la banda presidencial y me retiraré, porque con mi edad no tengo más nada para hacer en la Tierra si termina mi paso por la política el 31 de diciembre. Tenemos los mismos valores, patria, familia, propiedad y libertad”, explicó el mandatario en el canal de streaming evangelista, Collab.

Bolsonaro actualmente tiene 67 años y enfatizó no sentirse “un salvador de la patria”.

¿Qué dicen las encuestas para las elecciones de Brasil?

Según los sondeos de encuestadores, Lula da Silva estaría tomando la delantera para convertirse nuevamente en presidente de su nación.

Estaría por delante con un 46% de intencionalidad de voto, superando por 15 puntos a su rival directo, Bolsonaro, del Partido Liberal.

Las encuestas lo colocan a Lula da Silva 15 puntos por delante de Bolsonaro. Foto: AP.

En la entrevista que le hicieron, el actual Jefe de Estado descartó los discursos de amenazas que surgieron en torno a no aceptar el resultado (negativo) electoral.

Pedido de disculpas de Bolsonaro por las víctimas de COVID-19

En la misma charla, el Presidente mostró su arrepentimiento por sus declaraciones durante la pandemia de coronavirus. En ese momento, dijo no ser un “sepulturero” como para tener que ocuparse de la negociación para comprar vacunas.

“Me sobrepasé. Perdí la línea, en eso me arrepiento. La cuestión del sepulturero la quitaría”, confesó.

Pese a ello, defendió la postura de su gobierno de impulsar la automedicación de la población en general, principalmente con remedios sin comprobada efectividad, pero como formas de paliativos.