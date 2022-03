El mundo puso la mirada en la última semana en Ucrania. Allí, la invasión rusa ordenada por Vladimir Putin ya se cobró la vida de miles de soldados y civiles. En medio del conflicto, los medios rusos sin embargo tienen prohibida la palabra guerra.

Lo que informan los medios rusos sobre la guerra en Ucrania

La mayor parte de los medios de comunicación del Kremlin analizan la situación de la invasión a Ucrania como una proeza heroica por parte del ejército y llaman a enaltecer el accionar de sus solados frente a la “amenaza de Ucrania”.

Ante esta situación, el portal de noticias ruso Komsomólskaya Pravda durante este viernes 4 de marzo titula una de sus notas de la siguiente manera: “El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa habló sobre las hazañas y el heroísmo del ejército ruso en Ucrania”.

Asimismo, la nota en cuestión aborda el “coraje y heroísmo” de los soldados rusos ante la invasión a Ucrania y la matanza tanto de personal del ejército como de civiles: “Soldados y oficiales rusos continúan mostrando coraje, valentía y heroísmo durante una operación militar especial”.

Rusia tomó el control de Jersón, el primer centro urbano de Ucrania.

También se deja ver el “compromiso” por parte del Kremlin de mantener informada a la población: “El Ministerio de Defensa de Rusia se comprometió a traer regularmente información sobre las hazañas y el heroísmo de las fuerzas armadas rusas”.

En el mismo texto recalcan el desempeño de los soldados del Kremlin en el campo de batalla: “Por decisiones hábiles y coraje en el campo de batalla, todos estos militares serán presentados para premios de combate”, señalan, y hacen mención al deceso “heroico” de un soldado.

Otro medio ruso refiere al noveno día del conflicto sin referirse a la palabra “guerra” sino más bien a “operación militar especial”: “Continúa la operación militar especial de las Fuerzas Armadas Rusas para proteger a la RPD y LPR de la agresión ucraniana”.

En esta nota se deja en claro la posición del medio al mencionar la “agresión ucraniana” y la necesidad de Rusia de defenderse de esos ataques: “Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están desarrollando la ofensiva, actuando junto con unidades de las repúblicas populares de Donbass”.

También se hace mención al acuerdo transitorio del cese del fuego: “El día anterior, como resultado de las negociaciones con la parte ucraniana, se logró acordar la creación de corredores humanitarios para el retiro de la población”.

Incluso, en el medio, se cita una de las frases realizadas por Vladimir Putin respecto de las relaciones internacionales de Rusia: “Quiero volver a subrayar que, siempre lo hemos dicho, no tenemos ningunas intenciones inamistosas hacia nuestros vecinos. (...) Y también me gustaría aconsejarles no exacerbar la situación, no imponer ningunas restricciones”.

Ataque aéreo ruso en Chernígov, Ucrania.

La guerra en Ucrania que mantiene en vilo al mundo

Ucrania y Rusia abrieron la puerta este viernes a que la tercera ronda de negociaciones tenga lugar este fin de semana, tras los primeros dos encuentros en los que hubo poco progreso para decretar el alto el fuego.

Del lado ruso, el presidente Vladimir Putin aseguró que el diálogo se retomaría este fin de semana, de acuerdo a la información brindada por el Gobierno alemán de la conversación de una hora que tuvieron este viernes el líder del Kremlin y el canciller Olaf Scholz.

Ucrania también espera que la tercera ronda prosiga este fin de semana, según declaró uno de los enviados ucranianos, Mikhailo Podolyak, consejero del responsable de la administración presidencial.

Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una resolución que permite investigar violaciones y crímenes de lesa humanidad durante la invasión de Rusia y Ucrania dese hace nueve días. Argentina votó a favor de esta medida, que recibió un importante apoyo.