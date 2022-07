Seguramente una situación que no le hubiese gustado vivir, aunque no por ello este tiktokero mexicano se sintió privado de contar su historia públicamente.

Estamos hablando de David Blake, que se animó a ironizar acerca de lo que le sucedió: “Soy el cornudo nacional”, bromeó sin ocultar, en parte, su tristeza.

Y es que a Blake le pasó una situación algo insólita, pero que tuvo que atravesar con total hidalguía: se hizo la vasectomía, no se lo contó a su novia, y al poco tiempo ella quedó embarazada, por lo que descubrió, de esa manera, que su pareja le era infiel.

Ante esta realidad, el influencer de TikTok confesó: “Pensé que me haría famoso por mis consejos y mis conferencias de sexología, pero no”.

¿Qué dijo el tiktokero que se hizo viral?

David Blake protagonizó una de las historias más virales de las últimas horas tras haberse practicado la vasectomía y luego descubrir que su novia estaba embarazada, pero obviamente no de él.

“Pensé que me haría famoso por dar consejos sobre el delicioso y mis conferencias de sexología, pero no. Me hice famoso por otra cosa. Ahora soy el cornudo nacional”, confesó entre risas.

Y luego ironizó diciéndole a las mujeres que “está disponible” enfatizando su desdicha: “Cuando te hacés famoso por la desgracia más grande de tu vida”.

Cabe recordar que la historia a la que hace referencia David Blake sucedió hace nueve años en México, pero recién en los últimos días el joven decidió hacerla pública a través de su TikTok, donde obtuvo casi 3 millones de vistas.

Pero Blake, a pesar de estar viviendo una historia de amor maravillosa con quien era, por aquellos años, su novia y sentir que “tenían un futuro juntos”, tomó la drástica decisión de practicarse la vasectomía, sin contárselo a ella.

Cuando se confirmó que la joven, pareja de Blake, estaba embarazada, el tiktokero reflexionó: “Obviamente, ella no sabe que tú tenías la vasectomía y tú le preguntas algo histérico ‘¿de quién era?’, no te dice, pero después te enteras de que era de tu mejor amigo, de ese entonces, que te llevabas con él desde la primaria”.

Tras lo sucedido, él decidió cortar el vínculo con ella, pero según cuenta, su exnovia lo sigue buscando y hasta le boicotea potenciales parejas a Blake, quien confiesa que no volvió a tener novia desde aquel momento.