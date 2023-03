China le propuso a Rusia un plan de paz para terminar con la guerra en Ucrania

Vladímir Putin, presidente de Rusia, y Xi Jinping, su par de China, mantuvieron una reunión en Moscú donde se analizó un potencial plan de paz para el conflicto que el primero mantiene con Ucrania.

Xi Jinping y Vladímir Putin. Foto: Kremlin.

Ante esta situación, Putin alabó la posición “equilibrada” que expuso Xi Jinping, y aseveró que analiza “con respeto” el plan de paz chino. La reunión entre ambos presidentes se extendió por más de cuatro horas y media.

“Siempre estamos abiertos a negociaciones. Hablaremos sin duda de todas estas cuestiones, incluidas sus iniciativas, que tratamos con respeto”, dijo el líder del Kremlin sobre su par. Y aseguró que Moscú y Pekín tienen “numerosos objetivos en común. Sé que tienen una posición justa y equilibrada sobre los temas internacionales más urgentes”.

Por su parte, Xi Jinping destacó las “estrechas relaciones” entre las dos potencias mundiales y su “cooperación estratégica global”. Y para rematar, sentó posición: China está “dispuesta a fortalecerse al lado de Rusia”.

Estados Unidos rechaza la propuesta de paz de China

Sin embargo, desde la Casa Blanca no ven con buenos ojos lo propuesto por China. El secretario de Estado, Antony Blinken, le advirtió al mundo que no se dejen “engañar” por lo dicho por el país asiático respecto de Ucrania, y anunció que se invertirán otros U$S 350 millones para ayudar a Kiev.

Lo cierto es que China ya había presentado en febrero un plan de 12 puntos para que comiencen a iniciarse negociaciones de paz entre rusos y ucranianos, a más de un año de iniciada la guerra.

Pero Estados Unidos entiende que China no está pensando en la “soberanía e integridad territorial” de Ucrania. “Cualquier plan que no priorice este principio fundamental es, en el mejor de los casos, una táctica dilatoria o simplemente busca propiciar un resultado injusto”, dijo Blinken.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Foto: Presidencia de Ucrania.

“Pedir un alto el fuego que no incluya la retirada de las fuerzas rusas del territorio ucraniano apoyaría efectivamente la ratificación de la conquista rusa”, agregó.

Entretanto, según el The Wall Street Journal, el presidente chino estaría planeando conversar con Volodímir Zelenski, su par ucraniano.