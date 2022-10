Brasil: Simone Tebet, la candidata que salió tercera, dijo que apoyará a Lula en el balotaje

Simone Tebet, senadora y dueña del tercer puesto en las elecciones del domingo pasado en Brasil, anunció que apoyará a Lula en la segunda vuelta que se llevará adelante el próximo 30 de octubre.

La candidata, que obtuvo el 4,16 % de los votos, explicó el por qué de su decisión: “Daré mi voto a Lula porque reconozco su compromiso con la democracia y la Constitución. Por el amor que le tengo a Brasil, a la democracia y a la Constitución, por el coraje del que nunca he carecido, me disculpo con mis amigos que me imploraron neutralidad para la segunda vuelta”, señaló.

Lula comenzó a recibir el apoyo de referentes políticos de cara al balotaje.

La que fue candidata por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB, centroderecha), dijo que lo que está en juego en Brasil “es mucho más grande” que ella misma o Lula dado que, según considera, con Bolsonaro el país “ha sido abandonado en el fuego del odio y de los desacuerdos”.

“Mi decisión no es por adhesión, es por un proyecto de país”, manifestó luego de reunirse con Geraldo Alckmin, quien acompaña a Lula en la fórmula. Tebet le entregó al candidato a vice cinco sugerencias que espera que el PT sume a su plataforma.

En el MDB no lograron acordar a qué candidato apoyar, por lo que dieron libertad tanto a electores y afiliados a que elijan “la opción que mejor cumpliera con sus expectativas”. Fue luego de ese anuncio que Tebet hizo pública su postura.

A quiénes respaldarán otros referentes políticos

Antes de Tebet, Ciro Gomes había manifestado que apoyaría a Lula. A estos dos, se une el expresidente Fernando Henrique Cardoso, quien también anunció que hará lo propio. De esta manera, se une a la lista de históricos del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), como José Serra, Aloysio Nunes, Tasso Jereissati y José Aníbal que pese a haber rivalizado por años con el PT ahora lo prefieren antes que a Bolsonaro.

Fernando Henrique Cardoso también respaldará a Lula.

“Voto por una historia de lucha por la democracia y la inclusión social”, escribió Cardoso. Otro que también apoya la vuelta de Lula es el gobernador reelecto de Pará, Helder Barbalho, del MDB.

Pese a esto, los electores del PSDB durante los últimos años optaron por Bolsonaro. De hecho, perdieron casi veinte escaños en la Cámara de Diputados y también su candidato a la reelección en Sao Paulo, Rodrigo Garcia, fue derrotado.

Por su parte, Bolsonaro cuenta con el apoyo de gobernadores locales reelegidos este domingo, como el de Río de Janeiro, Minas Gerias, Paraná, el del distrito federal de Brasilia, e incluso de antiguos socios, como el que fuera su ministro de Justicia, Sergio Moro.