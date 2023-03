Video: un youtuber mexicano fue golpeado en una entrevista y desató una pelea

Un video que se viralizó en Twitter capturó el momento donde el youtuber mexicano, Adrián Marcelo, recibió una fuerte bofetada por parte del luchador profesional de la AAA, conocido como ‘Chessman’.

El influencer se encontraba haciendo entrevistas en el festival ‘The World is a Vampire’, donde se reunió con otras figuras de la lucha libre, pero cuando tuvo la oportunidad frente a Chessman, el momento se volvió incómodo.

La grabación mostró el inicio de una discusión entre el youtuber y Chessman, que comenzó con una pregunta de Adrián Marcelo: “¿Por qué te pones así?”, a lo que el luchador contestó “¿Qué te crees?”.

A partir de ese momento hubo un intercambio de palabras inaudibles, hasta el momento en el que el Chessman le propinó un golpe en la cara al youtuber.

Tras el golpe, el influencer se mostró tranquilo durante un momento, pero no quedó ahí. Adrián Marcelo tomó un vaso de cerveza del público y lo arrojó con fuerza contra el luchador, desatando su furia y una pelea entre los presentes que intentaba sostener a Chessman.

Por qué pelearon Chessman y Adrián Marcelo

El youtuber mexicano confirmó en las redes sociales lo sucedido afirmando que el luchador lo desacreditó y por eso él le dijo: “me puse a entrenar lucha güey, cuídate que en una de esas te doy una desconocida”, expresó.

Adrián Marcelo explicó que del momento lo que “más recuerda” es el golpe que recibió. “Ahí están las imágenes, lo que ustedes están viendo es lo que pasó”, comentó.

Tras la polémica, el youtuber compartió un contundente mensaje a sus redes sociales: “Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van”.

Según medios locales, el influencer exigió a la AAA que aclare por qué el luchador lo golpeó. La organización de Lucha Libre por su parte, se pronunció un día después confirmando que estaban al tanto del incidente entre Adrián Marcelo y Chessman. “Revisaremos todos los detalles y daremos un anuncio con la postura oficial”, señaló en un comunicado breve.