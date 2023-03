Lali Espósito ¿en la facu? Usaron su show para un parcial de trigonometría y la prueba se hizo viral.

Quién dice que estar pensando en los famosos y los recitales no pueden ayudarte a aprender matemáticas, no conoció este pregunta donde Lali Espósito es la protagonista. Es que con todo el revuelo por su concierto en Vélez, donde la cantante se convirtió en la primera mujer argentina en llenar el estadio con su máxima capacidad, un par de profesores creativos de La Plata encontraron la forma de motivar a sus alumnos a aprender trigonometría.

En este ejercicio de trigonometría en particular, se pide a los alumnos calcular la distancia entre un espectador (Patricio) y la cantante, además de evaluar también si alguien que levanta el celular (Leandro), tapa la visión o no durante el recital. Demostrando el uso de la trigonometría en un caso real y llamativo que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

El tuit original logró más de 1.800 “me gusta” y 197 retweets. Sin embargo, luego fue compartido por otras cuentas donde no tardó en hacerse viral, con más de 5.800 “me gusta” y 542 retweets.

Entre las respuestas, algunos de los usuarios de la red social compartían memes de sus intentos de encontrar la respuesta, mientras otros señalaban que con estos ejercicios “sí daban ganas de aprender trigonometría”.

Quiénes estuvieron detrás del problema de trigonometría de Lali Espósito

Detrás de este tuit viral estuvieron Patricio Zain y Leandro Abaroa, quienes se describen en la red social como astrónomos y docentes de la facultad de Ciencas Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Según señaló el medio 0221, ambos profesores fueron instructores durante el curso de ingreso de febrero, y para el segundo parcial se les ocurrió “este ejercicio ambientado en el recital de Lali”. Un problema matemático que seguro sus alumnos no pasaron desapercibido.

Patricio hasta compartió dentro de la cadena de tuits una de las respuestas que le dio un alumno, donde aseguró que “uno me dibujó enojado, amo”.