Tiraron toneladas de mandarinas en Entre Ríos: el motivo que indignó en redes sociales

Esta tarde se viralizó un video que indignó especialmente a los usuarios de redes sociales, que hacían referencia a la pobreza extrema que vive buena parte del país: en las imágenes se observa como un camión tiraba como desechos toneladas de mandarinas.

El material fue relevado en la zona citrícola de Chajarí, en Entre Ríos. Los productores de la zona calculan que se trató de más de 8000 kilos de mandarinas criollas. No obstante, señalaron que la cantidad sea tal vez aún más si se suma alas que descartan en los campos y las que directamente no se cosechan.

Elvio Calgaro, dirigente de la Federación Agraria y expresidente de la Federación de Citricultores, aseguró que la situación se debe a que “la gente no tiene plata para comprarla”.

El polémico video muestra como un camión levanta la caja y tira miles de mandarinas, formando un montículo al lado de otros tantos.

Fue el propio Calgaro el encargado de difundir el video. “Veníamos bien y las ofertas iban acompañando la demanda en los últimos dos o tres años, por la sequía había un equilibrio. Pero llegaron las lluvias, acompañadas justamente con el problema del receso económico que hay”, señaló el productor.

Por qué se tiraron toneladas de mandarinas

En una entrevista radial con AM550, Calgaro explicó que se trata de una fruta perecedera, como el tomate: “Llega su momento y si no la consumiste se empiezan a pudrir, entonces no llegan al mercado, no la podés mandar”.

“Es la criolla, la más económica. Lamentablemente están pasando estas cosas porque no se la pudo sacar en tiempo y forma al mercado”, señaló el productor.

“No hay salida (hacia el mercado) y se vienen otras variedades, y hay que tirarla. Sí tenemos conocimiento de que mucha fruta de esta variedad va a quedar en la planta. Se anuncian heladas el domingo”, agregó Calgaro.

Según el dirigente, de la producción un 70% se distribuye para el consumo fresco, un 20% para la industria y solo 10% para la exportación.

“Hay un problema serio en el consumo, no hay fuerza, porque si hoy te pagan 150 pesos un kilo, a la fábrica ya no le están cerrando los números tampoco a 150. Enfrente tenés un litro de gasoil que en el interior vale 1300 pesos. ¿Cuántos kilos de mandarina necesitás para comprar un litro de gasoil?”, señaló.