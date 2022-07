Melanie de la Madrid jamás pensó que su breve aporte en un programa de radio la ayudaría a salir de las grandes deudas que tenía acumuladas por encontrarse desempleada desde hacía un tiempo prolongado. “Mi descargo es para el universo. Dame laburo, boludo”, fue el audio que envió para participar de la consigna de “Nadie dice Nada”, conducido por Nico Occhiato, y la reacción de los oyentes la sorprendió.

A partir de su mensaje, la producción se comunicó con la joven de 27 años estudiante de la carrera de Recursos Humanos. Le pidieron su alias y comenzaron una recaudación en vivo con la ayuda de los seguidores del ciclo radial que se transmite en vivo por YouTube y Twitch. Melanie tenía una deuda de 80.000 pesos pero de un día para el otro pudo recaudar $340.000 con las donaciones.

Conmovió a todos con su historia y recibió miles de pesos en donaciones. Foto: Instagram/meldelamadrid

“Busco trabajo como loca de cualquier cosa, no me importa nada. Estoy con una deuda grande de $80.000″, contó en vivo y conmovió a todos. Gracias a lo recaudado, la estudiante destacó que no solo le alcanza para poner al día sus cuentas sino también para tener cubierto el resto del año lectivo.

En ese sentido destacó que luego de que el programa compartiera sus datos para recibir las donaciones, “en cuatro minutos tenía $180.000; en nueve minutos $217.000 y al otro día $340.000″, valoró en comunicación con TN. Incluso contó que destinará parte del dinero a pagar el alquiler: “Somos cinco personas sosteniendo una casa y nos es dificíl”.

Nico Occhiato, conductor de "Nadie dice Nada" Foto: Instagram/nicoocchiato

“Mi familia ya me estaba bancando con la comida, las fotocopias y no quería cargarlos con mis problemas. Oculté la deuda y se me acumularon tres meses. El día que pasó lo de la radio yo estaba en pijama, rebajón, porque ni siquiera estaba teniendo entrevistas”, recordó.

La emoción de la joven al recibir donaciones de la audiencia

Al ser sorprendida por una inmensa cantidad de donaciones de parte de la audiencia del programa, Melanie no lo podía creer: “Lloré un montón, me rompieron Instagram con los mensajes. Yo tenía $17 en mi cuenta y de repente, pasa todo esto”.

Además contó que varias personas le escribieron por Instagram para pedirle disculpas por haber colaborado con 50 pesos, pero destacó que para ella “valían millones”. “Empatizaron conmigo porque estamos más o menos todos en la misma”, valoró.

Para agradecer el gesto, Melanie se presentó con su familia en el estudio de “Nadie dice Nada”. “Me mandé con mi familia y les llevamos tortas, yerbas, vinos. No esperaba que me dejen pasar porque no avisé y fue todo muy hermoso”. La producción la dejó ingresar y protagonizó un momento único en vivo.

Si bien reconoció que siente “un poco de culpa” por tener plata ajena, remarcó que pagó lo que debía y el resto lo guardó. “No gasté ni un peso más. Pasaron varios días ya de ese momento y estoy muy movilizada aún”, confesó.