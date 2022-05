Tiempo atrás, Flor Vigna habló de sus encuentros sexuales con Nico Occhiato y los comparó con su experiencia actual junto a Luciano Castro. Por entonces sus palabras fueron tomadas como una crítica al conductor, pero luego de los trascendidos salió a aclarar qué quiso decir.

“Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”, fueron sus palabras en marzo durante una entrevista con Teleshow.

Vigna y Castro, bien juntos. La cantante aseguró que se redescubrió como mujer junto a su nueva pareja. (Instagram).

Luego de la gran repercusión que alcanzó su confesión, Flor Vigna aclaró en las últimas horas que en realidad no hacía referencia puntual a su relación con el joven, sino que habló de la experiencia con el paso de los años y el aprender nuevas cosas. “Se sacó todo de contexto”, remarcó.

En un móvil con “Implacables”, explicó: “Yo a los 25 estaba con Nico, o sea, se sacó todo de contexto porque el sexo vende, parece. Y mientras hablemos cada vez mejor de sexo, yo creo que está bueno. Yo me crié en una sociedad donde o se hablaba mal del sexo o no se hablaba. No supe nada de sexo hasta cuando fui grande. Mejor que se hable bien”.

Flor Vigna Foto: Instagram/florvigna

“Sacaron todo de contexto, lo pusieron para cualquier lado y uno ya está acostumbrado un poco al amarillismo. Lo que dije fue un poco más tierno que eso”, remarcó.

El reencuentro de Flor Vigna con Nico Occhiato

La actriz está próxima a lanzarse a una nuevo desafío. Mientras continúa con su carrera musical, comenzará a dar sus primeros pasos en la conducción televisiva. Muy pronto se la podrá ver como la anfitriona de “El Último Pasajero” junto a Occhiato en la pantalla de Telefe.

El reencuentro con su ex es algo que tomó con mucha naturalidad pese a la intensa relación de largos años que tuvieron. En ese sentido expresó: “Al programa lo vamos a grabar con Nico y lo bueno es que pudimos ponernos de acuerdo para que él siga con la radio y yo pueda seguir con todo lo que es mi música. Es un sueño y una oportunidad muy grande”.

“Tuvimos nuestras reuniones y a los dos nos gusta poner nuestra cabeza. Con la productora pudimos poner nuestras ideas y ya hicimos muchas cosas. Ensayos, reuniones”, contó.