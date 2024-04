¿También en Argentina? Elon Musk cobrará a los nuevos usuarios de la red social X

En octubre de 2023 una noticia sacudió a las redes sociales: X (antes Twitter) anunció que iba a empezar a cobrar a los nuevos usuarios de la red social en dos países puntualmente, Filipinas y Nueva Zelanda. El inicio de este cobro, según señaló la empresa de Elon Musk, estaba enfocada a la lucha contra el spam y especialmente contra los bots (cuentas automatizadas) que están presente en otras plataformas como Instagram y Facebook.

En aquel entonces, la compañía de Elon aseguró que el pago de esa suscripción anual en ambos países “no estaba pensada para generar ganancias”, sino simplemente como una prueba para luchar con estas cuentas falsas.

Elon Musk comenzó con la prueba en el 2023 en dos países puntualmente, pero ahora podría llegar a todo el mundo. (AP Foto/Darko Vojinovic, Archivo) Foto: Darko Vojinovic

Ahora, el multimillonario volvió a hablar sobre este tema a través de su perfil oficial en X, donde respondió a un mensaje publicado por una página que suele publicar actualizaciones de la red social, el cual apuntaba a que “X podría estar ampliando su política para cobrar a los nuevos usuarios antes de que respondan, den me gusta o marquen una publicación”.

Ante este señalamiento, Musk aseguró: “Desafortunadamente, una pequeña tarifa por el acceso de escritura de nuevos usuarios es la única forma de frenar el implacable ataque de los bots. La IA actual (y las granjas de trolls) pueden pasar “¿eres un robot” con facilidad?”. Esto último haciendo referencia a los captcha que algunas páginas utilizan para saber si la persona que intenta crear una cuenta es un bot o una persona.

El mensaje de Elon Musk sobre empezar a cobrar a los nuevos usuarios de X. Foto: Captura de pantalla

Luego agregó: “La avalancha de cuentas falsas también consume el espacio de nombres disponible, por lo que se toman muchos buenos identificadores como resultado”. Esta decisión entonces afectaría a todos los nuevos usuarios dentro de la plataforma, entre ellos, aquellos que decidan crear un perfil desde Argentina.

Por el momento, X no ha publicado un comunicado señalando esto, pero las palabras de Elon ya se hacen sentir dentro de la plataforma.

Cuánto cuesta la suscripción de x (Twitter)

Cuando se anunció esta medida en 2023, la empresa de Elon Musk fijó un precio de un dólar como suscripción anual a la plataforma, señalando que lo que se buscaba es que fuera algo simbólico.

Qué pasa si no pago la suscripción y quiero crear una cuenta

En el caso de que la persona decida no pagar esta suscripción, no significa que no pueda crear un perfil en la red social. En aquel momento se detalló que la plataforma permitiría la creación de nuevas cuentas sin el pago, pero no estas no podrían interactuar, ni publicar, ni dar me gusta, ni republicar los tuits de otros usuarios.

Las únicas opciones permitidas para estas nuevas cuentas gratuitas sería de “solo lectura”. Sin embargo, también podrían seguir cuentas y contar dentro de la cantidad de seguidores visibles de los perfiles. Esto significa que los “bots” podrían seguir dentro de la red social, pero no podrían generar spam.