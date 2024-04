Si no se forma parte de una familia tipo, cuánto se necesita para no ser pobre

Permanentemente se habla en la Argentina de los límites de la pobreza y de la indigencia para una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, pero muchas veces se pierde la referencia de cuánto necesita una sola persona para poder vivir, más aún si esa persona es un jubilado.

Lo delicado de la situación económica actual, con impuestos y servicios cada vez más caros y con sueldos, pensiones y jubilaciones que no suben de la misma manera, hace que la crisis económica se sienta en las diferentes clases sociales y en los distintos tipos de familia.

Las compras de alimentos y diferentes productos, cada vez más caras.

Indigencia y pobreza

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en su informe “Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total”, detalla cuánto necesita una familia tipo para cubrir los gastos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT).

El dato que suele darse a conocer mes a mes junto con la inflación es de una familia tipo, integrada por cuatro personas (dos adultos de aproximadamente 35 años con dos hijos escolarizados). Además, se contemplan ciertos parámetros como que viven en un inmueble propio (no pagan alquiler) y que ambos trabajan.

Los gastos de la CBA y de la CBT.

Es por ello que surge la duda, ¿cuánto necesita, según el Indec, una persona sola para cubrir la CBA y la CBT?

Pues bien, según este organismo del Gobierno, en marzo de 2024 una sola persona necesitó de un ingreso de $115.873 para cubrir la CBA y de $250.286 para cubrir la CBT.

Cuánto necesita realmente un jubilado para sus gastos

Por supuesto, esta respuesta es muy variable según las necesidades particulares de cada persona, que pueden incluir desde si tiene que pagar o no un alquiler, dónde vive, qué medicamentos utiliza, qué gastos extras tiene, etc.

Puntualmente, el caso de Liliana (72), una jubilada y viuda que cobra su pensión más su jubilación de ama de casa, explicó cuánto necesita para vivir y si lo que recibe le alcanza. “Aproximadamente, entre la pensión y la jubilación cobro unos $310.000″.

Pero cuando fue consultada por sus gastos, puntualizó: “Yo no cobro la mínima, por lo que no estoy tan mal como otros jubilados, pero la verdad es que sacaron ahora algunos medicamentos que antes eran gratis, yo además le pago a una mujer que me ayuda. Y tengo a mi perrita que es un gasto muy grande, no solo su comida, sino otras cosas, entonces es muy difícil llegar a fin de mes”.

“Además, los servicios son muy caros. Sé que van a estar en un 300%, me parece una atrocidad”, dice respecto del aumento de tarifas que se irá dando en los próximos meses.

“Yo no me puedo comprar nada extra, no me sobra para nada. Y con el tema de los bonos (que el Gobierno otorga para aquellos jubilados con haberes mínimos), a mí no me llegan porque no cobro la mínima, entonces me complica eso”, completa

Lo cierto es la Defensoría de la Tercera Edad lanzó una Canasta Básica (CB) de los jubilados, la cual alcanzó un valor superior a los $685.000 para marzo, muy lejana a la jubilación mínima.

Esto significa que subió un 239% en el último año. La inflación acumulada en nuestro país en ese mismo período de tiempo fue del 287,9%.

Si se tiene en cuenta la jubilación mínima ($134.445) a la que se le suma el bono de $70.000, la misma alcanza los $204.445, menos de un tercio de los casi $700.000 que mencionan como necesarios para cubrir la CB de los jubilados.

Si tomamos el ejemplo de Liliana, cobrando jubilación y pensión tampoco llega a cubrir el 50% de la CB.

La gran mayoría de los jubilados no llegan a cubrir sus gastos en el mes. Foto: Orlando Pelichotti

Es preciso señalar que esta CB incluye además de los gastos propios de las otras canastas, los medicamentos, pese a que tienen coberturas de entre el 40% y el 80% según cada obra social. El desglose de la CB de los jubilados sería: