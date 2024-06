Seguridad informática: cuáles son los principales errores que nos ponen en riesgo en internet

Phising: en este tipo de ciberataque, los delincuentes intentan engañar a las personas para que divulguen información personal sensible, como contraseñas, números de tarjetas de crédito, números de seguridad social, entre otros datos confidenciales. Generalmente, se realiza a través de correos electrónicos, en donde los usuarios hacen clic en enlaces aparentemente legítimos, pero no lo son.

Contraseñas débiles y reutilización de estas: el uso de contraseñas débiles o repetidas en múltiples plataformas puede facilitar accesos a terceros no autorizados a los sistemas.

Manejo inadecuado de datos: la transferencia de información confidencial a dispositivos no seguros o el envío a destinatarios incorrectos puede resultar en filtraciones de datos.

Uso de software no autorizado: descargar y utilizar software no autorizado o no verificado puede generar amenazas a la red.