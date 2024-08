Primera escuela de emprendedores en Argentina: de qué se trata y cómo inscribirse

El emprendedurismo está cada vez en auge. En este dinámico ámbito, surge una nueva iniciativa educativa diseñada para fortalecer esta tendencia: el primer colegio de startups. Esta innovadora institución se dedica a enseñar a las personas a convertir sus ideas en proyectos rentables, proporcionando las herramientas y conocimientos necesarios para llevar una idea desde su concepción hasta su plena realización comercial.

La inscripción para el programa Novolabs está abierta hasta el 1 de septiembre. Foto: Freepik

Cómo es la escuela de startups

Novolabs se llama la escuela de startups fundada por Tomás Volonté y Damián Sánchez, ambos licenciados en Administración de Empresas. Volonté inició su trayectoria como emprendedor vendiendo cómics a sus compañeros de colegio y, posteriormente, incursionó en diversos emprendimientos, que incluyeron una cadena de hamburgueserías y una aplicación de delivery de bebidas. Mientras que Sánchez tuvo su primer acercamiento a la tecnología a los tres años, ayudando a su padre a cambiar los chips de los celulares. Posteriormente, realizó su primera inversión en la venta de cupcakes hechos por su madre y, más tarde, fundó una marca de indumentaria.

En 2023, luego de trabajar por tres años juntos en España y haber asesorado más de 50 startups, decidieron volver al país y fundar una escuela para emprendedores. El programa de Novolabs Startup School lanzó su tercera edición y su objetivo es reducir la tasa de fracaso de nuevas empresas. El programa se basan en cuatro meses de curso y la capacitación es online. El estudiante recibe el material necesario y las propuestas prácticas que debe llevar a cabo para impulsar el crecimiento de su empresa.

“Somos el sitio en el que se forman todas las personas que están verdaderamente decididas a lanzarse a emprender. Si tienes las ganas de saltar al vacío pero no sabes por dónde empezar a construir tu idea, no tienes co-fundador, te sientes inseguro, no tienes emprendedores experimentados entre tu familia y amigos, necesitas financiamiento o todas las anteriores… Este sitio es para ti”, explican desde el sitio oficial de Novolabs.

El contenido de las clases se dividen en:

Fundamentos y mindset

Diseñar el modelo de negocios

Definir la solución

Crear una oferta irresistible

Lanzar el MVP

Cómo inscribirse

Para inscribirse hay tiempo hasta el 1 de septiembre y las clases comienzan el día 9 de ese mes. Como requisito, no se necesita tener una empresa ya constituida, sino que tener ganas de lanzarse a emprender. Los cupos son hasta 20 personas y el proceso de inscripción es el siguiente: