Tanto para los emprendedores como para quienes llevan adelante pymes, la gestión de las finanzas es clave, no sólo porque mejora el proceso de toma de decisiones, sino porque incentiva la definición de estrategias, más aún en un entorno tan volátil como el nuestro, con crisis macroeconómicas periódicas y escenarios muy fluctuantes.

Incluso, más allá de la profundidad que puedan tener los factores coyunturales, esa situación no debería tomarse como una “excusa” para no analizar o planificar las finanzas de un negocio.

En la Argentina, ocho de cada 10 nuevas empresas no superan los cinco años de vida, por lo que la gestión financiera es crucial y por eso muchas veces se convierte en un “gran punto de dolor”, como lo definió Gisela Veritier, directora general del Icda, la escuela de negocios de la Universidad Católica de Córdoba.

La economista subrayó que las finanzas demandan “preparación”, porque termina siendo un elemento trascendental no sólo para el crecimiento de un emprendimiento o de una empresa, sino porque también es un eje que está en el radar de potenciales inversores.

“Falta muchísima educación en finanzas para no financieros. Es clave para bajar la tasa de mortalidad y para transitar el ‘valle de la muerte’. Cuando un emprendimiento nace, recibe el apoyo de las tres F (por friends, family and fools, es decir, familia, amigos y tontos), pero cuando empieza la etapa pre-semilla y las primeras instancias de semilla, necesita más capital para validar el proyecto”, explicó.

Veritier participó en un nuevo panel del ciclo “Voces que suman” junto con Pablo Mazza (gerente de Sancor Seguros Impulsa), Daniel Scandizzo (director de AxiaBiz Consulting) y Paula Martínez (fundadora de Mi Presupuesto Familiar).

La actividad apuntó a repensar las finanzas con foco en estrategias y herramientas para pymes y emprendedores. La moderación estuvo a cargo del periodista Daniel Alonso, coordinador del ciclo que cuenta con la producción ejecutiva de Sebastián Gilli y la colaboración de Marcela Rosatti.

Mazza coincidió con el diagnóstico de Veritier, al señalar que la brecha en conocimientos financieros se detecta en el trabajo diario con emprendedores y cooperativas, a los que capacitan, mentorean, potencian y, en casos seleccionados, asisten financieramente.

“Para que la economía argentina crezca se requieren empresas y hay muchas menos que en países similares. Hay que trabajar para que puedan consolidarse y desarrollarse”, apuntó.

Una posibilidad que se les abre a las iniciativas que se suman a la incubadora del Grupo Sancor Seguros es la de poder ser proveedores de la compañía y, de esa forma, insertarse en su cadena de valor. Además de esta división, la firma cuenta con otros dos espacios: Cites (para startups científico-tecnológicas) y Sancor Seguros Ventures (para apuntalar a emprendimientos tecnológicos disruptivos dentro de la industria de venture capital).

Desde abajo

En el caso de emprendedores en etapas iniciales y con perfiles más tradicionales, Paula Martínez sostuvo que la mayoría encara proyectos como forma de autoempleo e, incluso, hay “mucho de un hobby” transformado en una iniciativa.

Apuntó que, en lo financiero, deben trabajar desde conceptos y hábitos básicos, como separar las cuentas familiares de las del emprendimiento: “Es un problema clave, porque no saben cuánto ganan, no saben que tienen que asignarse un sueldo, no lo distinguen de ganancias. Se mezclan las cuentas y ordenarlas es importante para seguir adelante”.

En el caso de las pymes, Scandizzo planteó que, por la diversidad, debería existir una clasificación diferente y, además, dependencias específicas en cada ministerio para orientar mejor las políticas públicas.

A su entender, el concepto pyme debería aplicarse a empresas de “tamaño intermedio”, como ocurre en la Unión Europea, que son las que tienen potencial de generar más empleo, innovar y exportar. Son las que trabajan para darle valor a la cadena de suministros y en la digitalización. “Ese grupo cuenta con una política específica, diferente a las que se aplican a pequeñas”, explicó.

Otro fenómeno es el de la informalidad, que es alta en las empresas pequeñas y un “obstáculo” para lograr financiamiento. “El acceso al crédito es fundamental si se pretende un crecimiento sostenible, más si se quiere innovar e internacionalizar. A eso hay que añadirle la informalidad en la gestión, no se genera un organigrama flexible, con roles, objetivos y presupuesto”, afirmó.

En este punto, Martínez agregó que es importante el registro de los movimientos y operaciones, como también del stock y del inventario, entre otros aspectos.

Para Veritier, pasar de la informalidad a la formalidad “depende de los planes que tenga el emprendimiento”, pero opinó que debe ser un paso “bien pensado; incluso desde el momento de la conformación inicial de la empresa”.

ECOSISTEMA. Además del escenario macroeconómico, durante el panel también se ponderó el valor de un ecosistema capaz de incentivar una mejor en las tasas de natalidad y de superviviencia de las empresas.(Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

Financiamiento y equipos

A las pymes les cuesta salir del día a día y empezar a pensar en el mediano y largo plazo. Scandizzo propone –en un mundo de negocios “dinámico y fluctuante”– hacer reportes mensuales de monitoreo de desempeño en función de las diferentes variables del negocio.

“Si tengo buena información, si tengo un sistema accesible, se pueden seguir minuto a minuto las variables de la empresa. No se requieren grandes inversiones, (las herramientas) están disponibles y son accesibles, como el software de libre acceso o una suscripción que no sea cara. No es sólo accesible, sino que es una necesidad en un mundo donde los datos son claves. La brecha de digitalización entre las grandes y pequeñas empresas se va ampliando y ahí entran la capacitación y la inversión en tecnología”.

Sobre la primera, Veritier planteó que se está “en un momento bisagra mundial”, ya que la inteligencia artificial “cambió todo” y ofrece herramientas claves, pero “no llegó al conocimiento técnico”.

“Ese conocimiento es central: los datos muestran que las empresas a las que mejor les va son las que tienen 54 por ciento de formación en MBA; es crucial contar con todas las herramientas, estar inmerso en la dinámica de los negocios”, indicó.

En cuanto al abanico de herramientas financieras para pymes, Scandizzo fue categórico. “No faltan herramientas, pero hay problemas de acceso al financiamiento, falta cierta estabilidad para tomar préstamos a un plazo más largo y, además, debe generarse una simplificación normativa”.

Ponderó el acceso que generan las sociedades de garantía recíprocas (SGR), pero propuso que el esquema se enriquezca con una base de datos que sea compartida y, de esa forma, ampliar el impacto.

Y remarcó que “el país tiene hoy la misma cantidad de pymes que en 2008, cuando la población aumentó 20%”.

Martínez añadió que el mercado de capitales cuenta con diferentes propuestas para distintos “escalones” de maduración de las empresas y que incluso hay iniciativas bancarias, pero también “mucho desconocimiento”.

Explicó que “la puerta de entrada” general es el descuento de cheques (el instrumento más usado en el sector), para seguir con el descuento de facturas (menos desarrollado) y los pagarés bursátiles. La emisión de obligaciones negociables (ON), en cambio, implica una mayor complejidad y otro estadío.

Para emprendedores, Veritier destacó el rol de los inversores ángeles, pero aclaró que es importante el conocimiento financiero, además de un proyecto y un equipo sólidos. “Los potenciales inversores miran lo que se realiza; si se da 25% de equity a uno solo, el emprendedor se ata de pies y manos para las próximas rondas”. En el mundo, el 54% del venture capital se concentra entre San Francisco, Boston y Nueva York, en Estados Unidos.

“A los que les fue bien desembarcaron en esos mercados y en el europeo, pero hay muchas oportunidades en Latinoamérica. Sin embargo, es central tener en el radar esos mercados”.

Gisella Veritier, directora general del Icda

Gisela Veritier, economista, directora de Icda y presidenta de Junior Achievement en Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

“El tema financiero siempre es un gran dolor”

El tema financiero es siempre un gran dolor, hay que prepararse porque es lo que se mira para hacer crecer una empresa y también lo que analiza un inversor. Falta muchísimo en educación en finanzas para no financieros; si se saliera del secundario con una base sería más simple y bajaría la tasa de mortalidad de los emprendimientos, ayudaría en esa transición tan complicada que es el ‘valle de la muerte’. Es muy importante trabajar en generar ecosistemas; el desarrollo de una buena red de networking permite fortalecerse a las empresas, atender la micro es muy significativo en un escenario con una macro tan cambiante como es en Argentina. Tener un ecosistema permite compartir, avanzar en alianzas, mejorar la innovación y la formación.

Daniel Scandizzo, director AxiaBiz Consulting

Daniel Scandizzo, director de AxiaBiz Consulting. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

“Hay que tener un área de análisis y planificación”

El sector de las pymes es muy diverso, no es efectivo trabajar en políticas públicas generales, deberían focalizarse. Hay tres factores claves: formación, posicionamiento competitivo y estratégico, y acceso al financiamiento. De cada 100 dólares que exportó la Argentina en el primer trimestre de este año, sólo 12 dólares aportaron las pymes. Independientemente del tamaño de las pymes, es muy importante desarrollar un área de análisis y planificación. No es un capricho, es una práctica extendida y arraigada en el mundo, pero es muy incipiente todavía en la Argentina. No hay que tomar como excusa la volatilidad y la incertidumbre, que son una constante en todo el mundo, aunque en nuestro país estén más profundizadas. Es un área clave con la que contar.

Pablo Mazza, gerente de Sancor Seguros Impulsa

Pablo Mazza, gerente de Sancor Seguros Impulsa, una unidad del Grupo Sancor Seguros.

“Lo financiero es un punto que miran los inversores”

Es fundamental que el proyecto cuente con equipo; las startups son las que ya suelen tener la estructura y entienden que es fundamental para conseguir capital. Es uno de los puntos que miran los fondos de inversión, las incubadoras o aceleradoras. Hay que tener la capacidad de entender que el equipo hace a la probabilidad de éxito. La capacitación es fundamental, tenemos la ventaja como argentinos de contar con el gen o espíritu emprendedor, aún en un contexto complejo como es el local. Es positivo que los jóvenes, en el ámbito universitario, ya piensan en emprender, en formarse para tomar esa responsabilidad de crear una empresa. Para el desarrollo del país es fundamental generar nuevas empresas.

Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto Familiar

Paula Martínez, economista y fundadora de Mi Presupuesto Familiar. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

“Hay que aprender a tomar buenas decisiones”

En general la mayoría de los emprendedores empiezan formalizados como monotributistas; cuando deben dar el paso a responsable inscripto hay que pensarlo, porque el salto de los costos es importante y también se modifica la forma administrativa; otro punto de dolor es incorporar colaboradores, un aspecto que en la Argentina es complejo y costoso. Hay que aprender a tomar buenas decisiones. No siempre se puede aplicar lo que otro recomendó, lo que funcionó en otro lugar. Hay que tener en cuenta el contexto cambiante argentino y hay que aprender a moverse en eso. En el segmento del manejo del dinero no sólo se trata de aprender a pedir, a financiarse, sino de cómo gestionar los excedentes, saber en qué invertir a corto y largo plazo para generar capital y, de esa manera, poder crecer.