Precios exorbitantes y nombres pretenciosos: la dura crítica a una icónica marca de ropa argentina

La influencer cuya cuenta se denomina “Flor likes things” es argentina y vive en Nueva York. Se dedica a recomendar productos de belleza y, además, suele reaccionar con gran sentido del humor a diversas marcas haciendo foco en sus exorbitantes precios.

Recientemente se viralizó uno de esos videos reacción de TikTok en el que el protagonista es, nada menos, que Kosiuko. La icónica marca argentina de indumentaria que supo ser furor en los ‘90, aun se mantiene en el mercado, pero a precios bastante prohibitivos para el común de la gente.

En esta oportunidad, además de los valores increíbles que aparecen en la web de la marca, la influencer se toma con humor los pretenciosos nombres de las prendas y los diseños.

Qué precios tiene la ropa de Kosiuko

El extenso repaso por las propuestas de la marca se centró tanto por los precios como por los nombres, el diseño y hasta la calidad.

“Arrancamos con un camisaco, que se llama Hailey Ironic, a 220.000 pesos, que es una camisa/campera de jean que ni siquiera tiene hecha la costura, está deshilachada abajo supongo que es a propósito”, dijo la influencer

Camisaco de Kosiuko Foto: Kosiuko

Y siguió: “Dice Kosiuko 1992. Podemos tomarnos un momento para hablar del tema de que todo lo que tiene esta página está en inglés. Es una marca argentina: ¿se puede ser tan cipayo?”.

“Estas botas Satisfaction salen 400 dólares prácticamente. ¿Con qué vienen? O sea, tiene que venir con un Fiat Duna de regalo. ¿Y por qué le pusiste botas Satisfaction?”, comentó.

Botas de Kosiuko Foto: Kosiuko

Luego siguió con una bermuda de la que dijo “podría estar tranquilamente en Avellaneda, pero se llama Fighter”. Esta prenda cuesta $ 140.000.

Bermuda de Kosiuko Foto: Kosiuko

“Este jean Ginger King Studs. Vamos a decir que te gusta. Pero 630.000 pesos sale y está hecho pelota. 630 dólares. ¿Saben qué sale de 630 dólares en Estados Unidos? Un iPhone”, señaló sorprendida.

Jean de Kosiuko que sale "lo que un iPhone". Foto: Kosiuko

Siguiendo con su relato indignado pero sin perder el humor, mencionó: “Esto en principio puede parecer un choreo porque es un blazer que sale 390.000 pesos, pero si pensás que lo vas a usar para disfrazarte de mago y animar cumpleaños infantiles medios se paga solo”.

Blazer Kosiuko Foto: Kosiuko

Al momento de referirse a una pollera tejida con una especie de red, expresó: “Aparentemente en Argentina andar desnuda sale re caro: 390.000 pesos esta pollera”.

Pollera de Kosiuko a $ 390.000 Foto: Kosiuko

Por último, irónica se refirió a la inscipción ‘No rules’ presente en una remera. “Y como están fuera de las reglas está escrito al revés. 52.000 pesos por esta remera”, dijo. Y sumó: “Esta chomba que se llama Overcrowd sale 160.000 pesos. Las vibes son las de la abuela Yeta. Qué usable una chomba de lentejuelas”.

Blazer Kosiuko Foto: Kosiuko

La polémica tabla de talles de Kosiuko

Para terminar Flor se refirió a la tabla de talles de la marca. A lo largo del video se había referido a que la mayoría de las prendas estaban disponibles en dos talles: S y M.

Tabla de talles de Kosiuko Foto: Kosiuko

No obstante, en la tabla de talles aparece el XL. “Llega hasta 102 de cadera y en los ‘denim’ dice hasta 104/106... O sea, ya sabemos que el público es otro. Si tenés hasta 94 de cadera, adentro, y si no, vas a tener que hacerte fuerte sin tener la campera ‘our rules’, no sé, tu vida dirá ‘it was not cool’”, concluyó la influencer.