Piñas en la Facultad de Derecho de la UBA: patovicas impiden el ingreso de estudiantes opositores a una asamblea

Este miércoles el Frente Reformista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires convocó a una asamblea para convalidar la anulación de las elecciones anuales en la universidad, donde miles de estudiantes tienen el derecho a elegir a sus representantes.

Estas agrupaciones que responden a Cambiemos y tienen como principales referentes en la Ciudad a Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, vallaron el acceso a la asamblea y contrataron patovicas que elegían quienes podían ingresar y quienes no.

En los videos que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales se ve como estas personas externas a la universidad, lastiman a distintos estudiantes, muchos de ellos organizados en listas opositoras, como lo es el Frente de Izquierda.

Este sector ya había anunciado que se trataba de una “asamblea trucha” que no llamaba a un debate real.

La asamblea de la Facultad de Derecho terminó a las piñas porque la conducción del centro contrató patovicas para sacar a estudiantes y agrupaciones opositoras. Foto: Instagram

“Pusieron vallas, patovicas y repartieron piñas para impedir que participen estudiantes y agrupaciones opositoras. La Franja Morada (UCR) y Nuevo Derecho (Partido Socialista) no querían que nadie los cuestione. No me sorprende, pero si me preocupa y mucho”, dijo Agustina Ferro, estudiante de la Facultad de Derecho y militante de la Juventud del PTS en el Frente de Izquierda.

“Desde principio de año que venimos alertando que las agrupaciones de Cambiemos y el peronismo quieren eliminar las elecciones universitarias anuales, porque no se bancan la organización estudiantil y los espacios de debate de ideas y propuestas. Por eso mismo no convocan nunca a asambleas y cuando lo hacen traen patovicas para que no se escuchen otras voces”, afirmó la dirigente estudiantil de La Izquierda en Derecho.

“Estamos en un momento muy dificil del país. Cada vez hay más pobres, los precios no paran de subir, nos aumenta el boleto de colectivo y subte, los jóvenes estamos laburando muchas horas por sueldos bajísimos y se está complicando hacer una carrera universitaria en paralelo... ¿Y no hay espacios para debatir esto en las aulas, en las facultades? ¿Qué tipo de profesionales quieren que seamos?”, se pregunta Agustina Ferro y agrega: “Este no es nuestro modelo de universidad y tenemos propuestas para cambiarlo”.

En la Universidad de Buenos Aires son muchas las agrupaciones que intervienen y los debates siempre están a flor de piel.

Es por eso que la joven dirigenta de la izquierda no solo pone el foco en el sector de Cambiemos, sino también en el peronismo. “En otras facultades dirige el peronismo, el kirchnerismo y en alguna otra el Partido Obrero, no estamos escuchando que convoquen a elecciones y esto está generando mucho malestar entre los estudiantes”, explicó y enfatizó: “Esto no es solo un problema de la Facultad de Derecho”.

Twitter estalló contra las agrupaciones que llevaron patovicas a la Facultad de Derecho Foto: Instagram

Una de las principales críticas que hay por parte del estudiantado de la Universidad de Buenos Aires frente a la propuesta de eliminar las elecciones anuales es que los estudiantes del CBC dejarían de tener el derecho a elegir representantes.

Los jóvenes que aspiran a ingresar a las carreras de la UBA previamente tienen que cursar durante un año (dos cuatrimestres) en el CBC. Actualmente, con dos materias aprobadas, todos los jóvenes pueden votar conducciones de los Centros de Estudiantes, como también Consejeros Directivos y de Carreras.

“Tratan a los pibes del CBC como estudiantes de segunda, les van a cobrar derecho de piso. Nosotros queremos defender los derechos que ya tienen y también ir por más. Estamos convencidos de que hay que rediscutir como hacer para que el CBC no sea más un filtro, para que los pibes no abandonen y sean expulsados de la Universidad”, afirma Agustina Ferro y finalizó: “Esos son los debates que hay que ir a dar hoy y las elecciones son una buena oportunidad para que cada agrupación diga que propone”.