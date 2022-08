Pasó por al lado de un cesto de basura y perdió el 96% de su audición a causa de un reto de TikTok

Un desafío de TikTok terminó en tragedia para Azul Zabaleta, quien vive un calvario desde el 8 de julio, día que se desencadenó todo. La adolescente caminaba por una de las galerías del colegio marplatense Don Bosco hasta que un cesto de basura con explosivos estalló y ella perdió su audición.

Quedó sorda a causa de un reto de TikTok. Foto: Instagram/@azull.zabaletaa

En diálogo con TN, su padre, Matías Zabaleta, contó cómo vive la adolescente hoy. “El diagnóstico hoy es que tiene una hipoacusia neurosensorial bilateral severa. Sufrió la pérdida del 96,4 % de su audición bilateral y deberá usar implante coclear en ambos lados”, expresó.

Y estalló contra las autoridades de la institución: “Subestimaron lo que pasó, no garantizan la seguridad de su alumnado”.

El hombre contó cuál fue su reacción al ver a su hija lastimada: “Yo estaba trabajando, soy personal judicial y estaba en una audiencia. Mi mamá había ido a retirar a mi hijo más pequeño y se encontró con una situación terrible. Azul estaba tirada en el piso de la preceptoría, desvanecida del dolor”.

Según su testimonio, la ambulancia nunca llegó y fue él mismo quien la cargó en brazos para llevarla de urgencias. Además, relató que desde lo ocurrido, Azul vive un calvario debido a la cantidad de tratamientos que tuvo que someterse, los cuales no tuvieron éxito.

Sin embargo, eso no fue todo. Azul no solo deberá usar implantes sino que no podrá volver a practicar deportes de contacto. “Ella juega rugby y karate. Se desvive por los deportes que le gustan y si sucede, no va a poder jugar más”, expresó su padre al mismo medio.

Cuál es la situación del colegio

Como abogado, Matías Zabaleta inció una denuncia penal contra la institución ya “el director y todos en su equipo son los responsables directos de cuidar y de velar por la seguridad de los alumnos y esto no sucedió”.

“Estoy disconforme con el colegio porque los días que estuvo internada nunca fue un directivo para ofrecernos su ayuda o brindarnos su apoyo. Solo me pidieron que les lleve las boletas para que su seguro se haga cargo de los gastos”, concluyó.