Se viven momentos de tensión alrededor de los pilotos de Aerolíneas Argentinas, que comenzaron a tomar medidas de fuerza en reclamo de un aumento salarial. Desde el Gobierno, aseguran que piden un básico de 500 mil pesos para la categoría más básica, pero Pablo Biró, desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), lo niega.

“En Aerolíneas hay un reclamo salarial y es uno de los múltiples puntos que estamos hablando. Hoy estamos 20 puntos por debajo del IPC”, dijo Biró, secretario general de APLA, al finalizar la medida de fuerza en Aeroparque, que afectó a 6.000 pasajeros.

Pablo Biró advirtió que seguirán las medidas de fuerza.

“Massa, como diputado, firmó un incremento de 68 puntos, y Cristina Kirchner, también. Y nosotros, de buena fe, firmamos poco más de 40 puntos de septiembre a septiembre”, agregó el dirigente.

Además, señaló que están pidiendo la incorporación de 150 nuevos pilotos dentro de la línea aérea estatal. Al respecto, desde AR señalaron que si bien “el Gobierno Nacional restringió el ingreso de personal al sector público”, desde la compañía se encuentran intentando responder al pedido respetando la normativa.

Al mismo tiempo, desmintió lo dicho por el Gobierno en cuanto a la cifra del reclamo. “No es cierto que pidamos un básico de 500.000 pesos ni es cierto que el conflicto sea exclusivamente salarial”, subrayó.

Por su lado, desde la gestión de Alberto Fernández, señalaron: “Ayer, poco antes del paro, hubo una reunión de APLA con las líneas aéreas de capital nacional, agrupadas en la cámara CLARA, en la cual Biró pidió que el básico sea de 500.000 pesos”.

De todas maneras, el reclamo salarial mencionado por Biró llevaría el sueldo de la categoría básica a 500.000 pesos. Según el sitio especializado en remuneraciones Glassdoor, el sueldo básico de un piloto de Aerolíneas Argentinas es de 314.000 pesos, sin contar los beneficios extras.

La recomposición de la que habla el dirigente es anterior a la negociación paritaria del período octubre 2022 - septiembre 2023. Así, entre la compensación del 20% y un primer tramo de aumento a partir de octubre, el sueldo básico para los pilotos de Aerolíneas alcanzaría los 500.000 pesos.

Pablo Biró, en contra de Sergio Massa

Biró lleva una década al frente de APLA y, además de denunciar una persecución de cara a los pilotos, decidió a apuntar al flamante ministro de Economía, Sergio Massa.

“Cuando un compañero se presenta en Flybondi o JetSmart le preguntan si está afiliado (a APLA) y le dicen vos acá no tenés laburo. Eso es un delito en la Argentina, que no puede ser convalidado ni por el ministerio de Trabajo ni por el de Transporte”, dijo el gremialista. Y advirtió que “las medidas se van a incrementar y el plan de lucha recién está empezando”.

Con el reclamo de APLA, el salario de la categoría mínima llegaría a 500 mil pesos.

Y respecto de Massa, señaló: “Más vale que pongan a alguien a la altura, y con responsabilidades. No sé qué negocios tienen con la Embajada de Estados Unidos. Massa se juntó con el embajador. Detrás de JetSmart y de Flybondi están los fondos Indigo y Cartesian, que son de Estados Unidos. Y esos fondos pusieron a gestionar en la Argentina a gente que persigue a los pilotos que están afiliados a nuestro sindicato”.

Por otra parte, Biró utilizó la imagen de Moria Casán, una de las figuras destacadas en la asunción de Massa y cercana a la familia del tigrense, para ir en contra del ministro.

“Me rompí el alma por un gobierno nacional y popular y no por un gobierno de derecha que apriete con buenos modales. Que la ajusten a Moria, si me quieren ajustar a mí. En Aerolíneas, si nos quieren dejar 20 puntos debajo del IPC, que se preparen porque van a tener un conflicto de muy alta intensidad”, aseveró.