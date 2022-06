Insólito es decir poco, pero muchas veces los videos virales de TikTok tienen un poco de esto, y mucho de bizarro. Y, como no puede ser de otra manera, esta historia no es la excepción.

La policía, esta vez, no ayudó mucho y solo sacó fotos de la insólita situación. Foto: TikTok/selenadachsdante

Una joven, Selena Dachs Dante, tuvo un “inconveniente” poco usual en el baño de la casa de una amiga, por no querer romper una de sus uñas, que cabe destacar, las tenía muy largas y prolijas. Selena no tuvo mejor idea que apretar el botón del inodoro de una manera particular, lo cual, claramente, fue una pésima elección.

¿Qué fue lo insólito de este video viral en TikTok?

Debió ir a la guardia, llamó a la policía e incluso también tuvo que acercarse el encargado del edificio a tener que socorrerla. Todo eso pasó en la vida de Selena, simplemente por no querer arruinarse sus uñas.

Y es que la joven apretó el botón del inodoro de una manera particular y poco ortodoxa: en vez de con la yema del dedo (la manera tradicional), para preservar sus uñas se le ocurrió apretar el botón con el dedo cerrado. La conclusión: se le quedó atorado en el botón y si tiraba de él, se lo quebraba.

“Cuando quise tirar la cadena se me quedó enganchado el dedo en el botón. Si lo saco me lo quiebro”, comentó Selena en su video de TikTok.

Y luego agregó: “Me duele demasiado, no sabemos qué hacer. Encima me acabo de fumar un porro. No puede ser”.

¿Qué hizo la policía ante la situación?

Quizá por lo bizarro e inédito del tema, la policía al llegar al departamento de la amiga de Selena (donde sucedió el hecho), en lugar de disponerse a ayudar, se puso a sacar fotos de lo ocurrido y a reírse de lo sucedido.

Sí dieron con el encargado del edificio, que con su habilidad, pudo sacar la tapa del inodoro y así, al menos, no mantener más cautiva a la joven pegada al sanitario.

El encargado del edificio pudo quitar la tapa del inodoro. Foto: TikTok/selenadachsdante

Al tiempo, Selena y su amiga debieron ir al hospital por su dedo lastimado: “Me lo tuvieron que anestesiar y arrancármelo. Por lo menos recuperamos el botón”.

Eso sí, el corolario de esta historia es que la uña de la joven no sufrió ningún daño.