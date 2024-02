Hot Sale 2024: cuándo va a ser y cuáles son las recomendaciones para comprar

Si tenías pensado comprar algo en particular desde hace mucho tiempo, pero no se te dio la oportunidad, te tengo buenas noticias: ya llega el Hot Sale a Argentina. Este evento que se hace año tras año, ya tiene fecha de confirmación y no te lo podes perder.

Qué es el Hot Sale

El Hot Sale es un evento que lo organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) desde hace 11 años con el objetivo de promover las compras online. Teniendo en cuenta los datos del año pasado, facturó más de $86.000.000.000, lo que equivale a $20.000.000 vendidos por minuto. Asimismo, participaron 960 marcas y fue un evento donde navegaron más de 2.800.000 millones de usuarios en el sitio oficial.

Se esperan descuentos hasta del 70%. Foto: Hot Sale

Cuándo va a ser el Hot Sale en Argentina

El Hot Sale 2024 se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de mayo, donde empresas de todo el país y de distintos rubros van a ofrecer descuentos que irán del 15% al 70%. Desde CACE, estipulan que se va a adherir más de 1000 empresas de 10 sectores distintos lanzando sus propias campañas de rebajas y promociones por Tiendanube y Mercado Libre.

Cómo funciona el Hot Sale

Desde la página oficial de Hot Sale Argentina brindan recomendaciones para comprar y el paso a paso para poder participar: