Guerra contra las drogas, la brutal política que se puede descontrolar

El descontrol por el narcotráfico será, sin dudas, uno de los temas que se irá instalando en la campaña acompañado por la problemática con la inseguridad. De hecho, en las últimas horas nuevos hechos que terminaron con la muerte de una nena de 4 años en la Ciudad de Buenos Aires llevó a un debate que viene creciendo en los últimos meses.

Una de las primeras en poner el foco en este tema fue Patricia Bullrich, una de las precandidatas de Juntos por el Cambio, que marcada por su dura postura ante la inseguridad, pidió cambiar las leyes para que el Ejército “pueda acompañar” la lucha contra el narcotráfico.

"Lo mínimo que nosotros necesitamos es que la policía esté más dotada y tenga mejores armamentos que los delincuentes", señaló Bullrich. Foto: Bravo Nicolas

“Es necesario desarmar este modelo de cuajo. Estoy absolutamente convencida de, si me toca gobernar el país, primero ir a Rosario con todas las fuerzas federales. También estamos pensando en cambiar las leyes para que el Ejército pueda acompañar, y de esa manera utilizar las herramientas del Estado para el combate de esas organizaciones, que además son de un nivel de violencia inusitada”, dijo Bullrich en diálogo con Continental hace algunas semanas.

Sin embargo, la gran duda es ver qué viene pasando en la Argentina en los últimos años, como los ejemplos que ocurrieron en Latinoamérica para entender como la guerra contra las drogas puede descontrolarse muy fácilmente.

Qué pasa en Argentina con la inseguridad y los homicidios del narcotráfico

Durante el 2022, la relación entre los homicidios y el narcotráfico creció considerablemente respecto a lo que venía ocurriendo en el país desde 2014. De acuerdo a las estadísticas del Gobierno de la Nación, de ese año hasta el 2021 había bajado la cantidad de muertes que ocurrieron de forma dolosa, manteniéndose en un promedio de casi 2.500 asesinatos al año.

Sin embargo, en el último año, esto cambió radicalmente, sobre todo en ciudades como Rosario, que pasó a ser el centro de una guerra entre bandas y el gobierno local, alcanzando a tener cerca de 277 asesinatos. Así superaron la cifra más alta que se había registrado desde que se llevan los homicidios.

Rosario, se transformó en una de las principales ciudades del crimen en la Argentina. Foto: Gobierno de Santa Fe

El 70% de los homicidios ocurridos allí este año tuvieron como contexto conflictos entre bandas ligadas al narcomenudeo y el 89 por ciento de los asesinatos se cometieron con armas de fuego, según los datos del Observatorio de la Seguridad Pública (OSP) de Santa Fe.

En Buenos Aires, en tanto, este miércoles Larreta anunció que bajó la cantidad de robos en 2021 en un 29%, mientras que en los homicidios dolosos el informe elaborado en el marco del Plan Integral de Seguridad Pública, indica que en 2021 hubo 3,3 hechos de ese tipo cada 100 mil habitantes, cifra similar a la registrada en 2019, que fue la más baja desde 1995.

Horas más tarde, se conoció la muerte de Nayla, una menor que mientras jugaba con sus amigos en el barrio 1-11-14, quedó en medio de una balacera narco de 32 tiros y uno le pegó en el pecho. Si bien esta zona pertenece a la seguridad de Gendarmería, los reclamos al gobierno porteño no se hicieron esperar.

La “Guerra contra las Drogas” de Brasil

Río de Janeiro se transformó durante el 2019 en una zona de guerra, literalmente. Según las estimaciones de ese año, la policía local fue la encargada de matar a siete personas por día en medio de la lucha que se generó en las favelas con los principales carteles narcos.

La campaña casi militarizada contaba con autos blindados, helicópteros y francotiradores que eran parte de los operativos en algunas de las zonas más inseguras de Río. Sin embargo, los civiles quedaban en el medio de la “pelea” y muchos terminaban muriendo por quedar en el medio de balaceras.

Los fuertes operativos de Brasil en las favelas contra el narcotráfico.

En 2014, el año menos violento en dos décadas, se registraron 1552 homicidios en la ciudad, una tasa de 24 por cada 100.000 habitantes. En 2017, el total aumentó a 2131, y la tasa fue de 32,5 por cada 100.000 habitantes. A esto se le sumo una serie de desconfianzas con los políticos de turno y quejas de corrupción, que llevaron a la victoria en 2018 de un miembro ultraderechista y ex miembro de las Fuerzas Armadas como Jair Bolsonaro en las presidenciales y en Río quedó el ex juez y ex soldado de la Marina Wilson Witzel.

Wilson Witzel, gobernador del estado de Río de Janeiro. (AP)

El mandatario se decidió por una intervención violenta en las favelas de Río para acabar con el narcotráfico y llevó a que en 2018, mientras los niños de estos barrios pobres pedían por el fin de los operativos porque no podían salir de sus casas, la tasa de homicidios bajara un 25%. Algunos señalan que esto se debió a los pactos y treguas que hubo entre las facciones del crimen organizado.

Nayib Bukele, el “dictador cool” que acabó con las pandillas en El Salvador

El centro de América es una de las zonas donde muchas veces las pandillas actúan con total libertad. Sin embargo, el caso de El Salvador planea un cambio paradigmático que puede traer consecuencias para la democracia de la zona a futuro con las políticas planteadas por Nayib Bukele.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

En este país, para el 2015, la tasa de homicidios por 100 mil habitantes fue de 103. Aunque la tendencia era descendiente, tras la ofensiva de Bukele, que está desde marzo de 2022, la tasa de ese año fue de 7.8, de las más bajas de América Latina ¿Dónde estuvo el foco? En las pandillas.

Estas organizaciones criminales eran algunas de las principales encargadas no solo de cometer delitos como robos, sino también homicidios, narcotráfico, extorsión o secuestros, algo que estaban en niveles increíbles. Sin embargo, el presidente salvadoreño decidió aplicar un “régimen de excepción” que anula los derechos constitucionales. Es decir, la policía podía detener a cualquiera y retenerlo por 15 días solo por considerarlo sospechoso.

Claro, el presidente aprovechó para anular algunos poderes y se reeligió como presidente, transformándose en el “dictador más cool del mundo”. Su política pro criptomonedas, un look joven, lucha contra la inseguridad y su mirada fuera de la política, llevaron a que tenga el apoyo de la población por lograr lo que nadie pudo en ese país.

Sin embargo, las denuncias más claras apuntan a que ha habido muertes de inocentes tanto en las ejecuciones en la calle como en las prisiones, donde se despersonaliza a los delincuentes, casi con imágenes que recuerdan a los peores momentos de la Argentina.