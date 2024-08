Falleció la señora más longeva del mundo: su receta, su último deseo y quién es la nueva persona más anciana ahora

Desde el año pasado, María Branyas era la persona más longeva del mundo y llegó a ser la octava de la historia. Falleció este lunes sobre las seis de la madrugada mientras dormía en la residencia Santa María del Tura de Olot, en la que vivía desde hace dos décadas.

Cuántos años tenía la anciana más longeva del mundo

La señora española falleció a sus 117 años y 168 días de vida, su familia, en redes sociales, maneja una cuenta en su honor y compartieron un emotivo mensaje antes de comunicar la triste noticia: “Y cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando de amor” (Tagore). Me siento débil. Se acerca la hora. No lloren, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo no sufren por mí. Ya me conocen, allí donde vaya seré feliz, pues de algún modo los llevaré siempre conmigo”.

El mensaje en redes sociales antes de la noticia. Foto: X: @Mariabranyas112

Luego, publicaron la noticia del fallecimiento en el que cuentan que María Branyas se fue como ella quería, “mientras dormía, tranquila y sin dolor”. En una entrevista con Olot Televisión, había contado que el secreto de su longevidad era “pensar, rezar y ya está”. En otro testimonio había contado que un tip bueno era “comer yogur todos los días”.

María Branyas Morera cumple117 años este lunes 4 de marzo, convirtiéndose en la persona más longeva del mundo.

Quién es la nueva persona más longeva del mundo

Tras la triste noticia, ahora la japonesa Tomiko Itooka, que tiene 116 años, según el GRG, es la persona más longeva en el mundo. El punto más alto de longevidad a lo largo de toda la historia lo consiguió la francesa Jeanne Calment que vivió 122 años y 164 días. Debajo de ella le siguen: