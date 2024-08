Es ingeniero en IA y se animó a decir qué puede deparar el futuro: “La IA no nos va a robar el trabajo, pero si una persona que las use”

La inteligencia artificial es una realidad y llegó para quedarse. Presente en los dispositivos electrónicos de las personas y ahora, en la mayoría de las aplicaciones que se utilizan en la vida diaria. ¿Abrazarla o rechazarla? ¿Adaptarse o quedarse atrás? Cada uno elige la manera y el peso que tiene la herramienta en su vida diaria, pero hay algo que ya no se puede decidir: que no esté. Vía País habló con un ingeniero informático especializado en inteligencia artificial que dio su visión sobre la actualidad y de lo que se viene.

El futuro de la inteligencia artificial

Uno de los miedos más frecuentes que tiene la sociedad sobre la tecnología que irrumpió en los últimos años, es el futuro laboral y en qué punto los humanos van a prevalecer sobre los avances: “No le vamos a ganar a la automatización, ahí gana la IA de acá a la China, pero en formular teorías, principios matemáticos, ahí siempre le vamos a ganar”, explica Karlsson, antes de sentenciar: “La inteligencia artificial no nos va a robar el trabajo definitivamente. El que te lo va a sacar es alguien que use IA. El que hace un trabajo automatizado está condenado a perder el trabajo”.

Argentina en el mundo de la IA

Javier Milei postuló a Argentina como uno de los polos para trabajar la inteligencia artificial en el mundo, y el experto sostiene que el país puede ser un referente mundial por el tipo de educación que recibe: “Argentina genera un tipo de educación que es generalista, entonces, lo que hace eso es que nosotros podamos adaptarnos fácilmente a distintos rubros. Creo que el Presidente lo vio esto y está impulsando para que Argentina sea un nicho en la inteligencia artificial. Lo recontra apoyo en esa iniciativa, la próxima revolución industrial tecnológica es la IA definitivamente y sería muy deseable que no nos quedemos atrás como nos quedamos atrás en otra y tenemos toda la materia prima y la infraestructura para poder lograrlo.

La inteligencia artificial en las aulas

Matías Karlsson nació en Salta, a los 16 años partió para Buenos Aires en busca de estudiar lo que le apasionaba y guarda los mejores recuerdos de la provincia del norte argentino. Da clases, aunque ahora poco, en Le Wagon y además da charlas en distintos terciarios de la zona, algo que le gusta mucho: “Le hace bien a la gente saber de qué se trata la inteligencia artificial, de esa manera empezamos a perderle el miedo”.

Al especialista le gusta mucho la docencia y habló sobre las actitudes de los jóvenes a la hora de tomar clases sobre la tecnología: “Yo los veo muy enganchados, con muchas de ganas de aprender y hacer” y agregó sobre los profesores: “Me da miedo que la docencia no va a la par de la tecnología y eso hace que sea más difícil generar ese trabajo porque los alumnos sí la usan a la orden del día y cuando no aprovechan eso, o las bondades de la IA, ahí empiezan los miedos”. De todas maneras, dejó en claro que hay docentes “de la hostia” en Argentina.

Quién es Matías Karlsson

Matías Karlsson es ingeniero informático, especialista en IA y hoy en día está ligado a la computación, ámbito que le daba una curiosidad constante cuando era chico: “Mi papá compró una PC en casa y fue amor a primera vista, la vi y dije esto es para mí, esto es lo que quiero hacer de mi vida”. Estudió ingeniería informática y descubrió el término “inteligencia artificial”, a partir de ahí lo investigó de manera autodidacta: “Necesitaba hacer algo con eso, me llamaba la atención, se me prendían todas las luces con ese término. Fue un magnetismo absoluto y no me pude resistir a ese estímulo”.

El padre de tres hijos, actualmente trabaja en Traditum como director de tecnología y a lo largo de su vida trabajó en otras empresas, pero siempre buscó su lado emprendedor. “Realmente tengo el espíritu de emprendedor intacto. Hago proyectos por mi cuenta con las empresas y en las que me fue generalmente bien, fue en las que me dejaron impulsar eso”.