En medio de la ola de calor, más de 60 mil personas siguen sin luz en el AMBA: los reclamos de los usuarios

La ola de calor sigue afectando en distintas áreas de todo el país, donde se espera una temperatura que ronde entre los 30 y 35 grados, siendo Buenos Aires el sector más caluroso para este martes. En ese sentido, miles de personas siguen denunciando que todavía no cuentan con suministro de luz.

De acuerdo con el informe del ENRE a las 8 de la mañana, los cortes de luz se mantienen, mientras vuelve a crecer la demanda de energía eléctrica que este lunes volvió a tener un récord. Para los usuarios de Edenor, el pico se registró cerca de las 4 de la tarde cuando alcanzó los 5923 MW, mientras que en Edesur este pico se vio en los 4422 MW.

El calor y la alta demanda eléctrica provocaron cortes de luz en el AMBA que afectaron a miles de usuarios. Foto: Federico Claro

Según se informó, ayer a las 15.15 se registró un nuevo máximo histórico de demanda de potencia del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con 29.089 MW, superando por 527 MW el récord alcanzado el pasado viernes de 28.562 MW.

Sin embargo, en la mañana del martes, en la prestadora de servicio para la parte sur del Área Metropolitana de Buenos Aires ya se encontraba por encima de los niveles registrados en el inicio de la semana y muy por arriba de lo que ocurrió la semana anterior.

En ese marco, para la hora señalada anteriormente, se habían registrado 51.740 usuarios sin luz en la parte sur del AMBA, mientras que había 5.132 personas que no tenían suministro eléctrico en la parte norte del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El mapa de los cortes de luz en el AMBA. Foto: ENRE

Las localidades más afectadas eran Lomas de Zamora, Lanús y en Capital en los barrios de Villa Devoto, Mataderos, Flores y Recoleta. Mientras que en la parte norte del AMBA, se registraron cortes en la zona de Vicente López.

Ayer, a las 18.35, hubo más de 123.000 usuarios sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una temperatura térmica que alcanzó casi los 40 grados y un consumo récord de energía.

Diputados presentaron un proyecto para expropiar las prestadoras de servicio: ¿es posible?

En la noche del lunes, en medio de la histórica demanda de energía y con miles de personas sin luz desde hace varios días, diputados del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de ley para expropiar las empresas prestadoras de servicio de luz.

“Ante la falta de mantenimiento e inversión, el frecuente colapso de la red de distribución, las deficiencias en la red de transporte y los problemas en la generación, que son las causas centrales de los reiterados cortes en el servicio para sectores importantes de la población”, remarcó en el proyecto Myriam Bregman.

“A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación y a la rescisión de los contratos de concesión, según corresponda, a la totalidad de las empresas transportadoras y distribuidoras de electricidad del AMBA, que en lo sucesivo pasarán a conformar una ‘Empresa nacional de energía eléctrica’”, remarcó.

Edesur (Ámbito Financiero).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el proceso de expropiación no es sencillo para el Gobierno, por no decir que es casi imposible en un año electoral. De acuerdo al artículo 17 de la Constitución Nacional, la propiedad es inviolable y solo existe la chance de quitarle ese beneficio a través de una ley que debe aprobarse en el Congreso Nacional, donde el Gobierno no cuenta con mayoría.

El procedimiento de expropiación se inicia por la solicitud por parte de una secretaría de estado o del gobierno del Distrito Federal, debiendo estar refrendada por los secretarios de Función Pública, de Hacienda y Crédito Público y de la dependencia interesada, la expropiación se efectúa a través de un decreto expropiatorio del Ejecutivo Federal.

La Ley de Expropiación establece que la expropiación deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes a expropiar, así como las reglas del pago de indemnizaciones.