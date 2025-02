El Vaticano informó que el Papa Francisco tiene una insuficiencia renal leve: cómo sigue su salud

El Papa Francisco se encuentra internado desde el 14 de febrero cuando comenzó con problemas respiratorios. Sin embargo, su situación se agravó cuando la bronquitis que tenía se produjo por una infección polimicrobiológica, además de detectarle el inicio de una neumonía bilateral. El sábado el Vaticano anunció con preocupación que el pontífice se encontraba en “estado crítico” por una crisis respiratoria.

El estado de salud del Papa Francisco

Tras pasar la noche, el Vaticano anunció un nuevo parte médico para este domingo sobre la situación de salud del Papa Francisco. “Pasó una noche tranquila”, señaló la Santa Sede tras la crisis que sufrió por la bronquitis asmática que padece y lo que llevó a que le suministren “oxígeno de alto flujo”.

Los estudios clínicos que le realizaron al Papa Francisco revelaron “plaquetas en cantidad inferior a lo normal”, que identificaron como anemia y llevaron a que se le realice “transfusiones de sangre”. Además de señalar un “insuficiencia renal inicial leve”, que los médicos tienen “bajo control”.

En el nuevo parte médico de esta tarde, el Vaticano ratificó que el sumo pontífice continúa en “estado crítico”, aunque no ha tenido “nuevas crisis respiratorias” después de la que sufrió el sábado pasado.

El mensaje del papa Francisco tras la crisis respiratoria que sufrió

Asimismo, el pontífice redactó unas palabras para sus fieles que se leyeron en la Basílica de San Pedro este domingo. “Continúo con confianza mi hospitalización en el policlínico Gemelli, siguiendo con los tratamientos necesarios: ¡y el descanso también forma parte de la terapia!”, escribió el Papa Francisco.

“Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas”, señaló en el mensaje el líder de la Iglesia Católica.

Por último, el pontífice cerró: “En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.