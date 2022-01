Este jueves 13 de enero se están cumpliendo 16 años del famoso “Robo del Siglo”, aquel asalto que se llevó a cabo en 2006 en la sucursal del Banco Río de Acassuso.

La sucursal del Banco Río de Acassuso que fue asaltada.

Fue considerado el robo más importante de la historia criminal de la Argentina pero también está catalogado como uno de los más salientes del mundo. Cabe destacar que todos los que participaron del acto del asalto, con réplicas en lugar de armas verdaderas, se encuentran retirados ya desde hace varios años de la escena delictiva.

Qué pasó con el dinero robado en el Robo del Siglo

El grupo de asaltantes de la sucursal del Banco Río pudieron huir en dos gomones en sentido contrario al río, ataviados de bolsas que contenían aproximadamente 19 millones de dólares.

Sin embargo, y a pesar de conocerse la identidad de cada uno de ellos y de haber sido apresados, la Policía solo pudo recuperar un millón de todo el botín sustraído. La pregunta que subyace es entonces, ¿dónde fue a parar toda esa plata?

Para empezar, una fuente con acceso al expediente arriesga una afirmación que está seguramente muy cercana a la verdad: “Ya es viejo eso de enterrar plata. Seguro está en propiedades, testaferros o plata en negro que reingresó al sistema bancario”.

Por lo que resultaría muy poco probable, a 16 años del atraco, encontrar dinero en efectivo.

Aunque en cierto modo, las declaraciones de Vitette Sellanes, uno de los asaltantes, deja en claro cuál fue el destino que le propició a su parte del botín: “Yo me gasté todo en abogados, en mujeres rápidas y caballos lentos”.

Para luego aclarar que la joyería que fundó, “Verde Esmeralda”, es completamente legal y lejos está de vender ninguna joya robada en algún asalto.

Por su parte, Fernando Araujo, otro de las personas participantes del Robo del Siglo, también relata que no le quedó nada del dinero. Algo que llama poderosamente la atención, es que ningún miembro de la banda jamás cambió su estilo de vida tras el robo. Ninguno de ellos condujo ni conduce un auto de lujo, no adquirieron propiedades o countries, ni se los ha visto vacacionar en destinos paradisíacos.

Otros ingresos de dinero de la banda del Robo del Siglo

La trascendencia de este Robo del Siglo fue tal que sus hechos terminaron siendo representados en el cine.

De esta manera, los miembros de la banda hace un tiempo cobraron un dinero por su participación en un documental de Netflix, mientras que algunos de ellos también cobraron por el uso de su imagen en la reconocida película que lleva el mismo nombre, del director Ariel Winograd, estrenada en el 2020.

Un de las escenas finales de la película "El Robo del Siglo", dirigida por Ariel Winograd.

Hay que decir, además, que tres de los miembros que asaltaron el banco levantaron sus quejas debido a que el reparto del botín no fue de manera equitativa, aunque no trascendieron más detalles sobre el tema.

Qué es de la vida de cada uno de los asaltantes del Robo del Siglo

Tras haber robado 19 millones de dólares, la fantasía colectiva podría llegar a pensar que cada uno de ellos disfruta de vidas placenteras envueltas de lujos y excesos.

Lo cierto es que Luis Mario Vitette Sellanes disfruta de un verano tranquilo junto a su familia y se lo puede ver que bajó más de 10 kilos de su peso. Al tiempo que Julián Zalloecheverría estudió y se recibió de abogado penalista.

El caso de Rubén Alberto de la Torre está más vinculado con el espectáculo, ya que recibe propuestas para realizar documentales, aunque él afirma querer regresar a la actuación como una vez lo hizo en la serie Un gallo para esculapio.

Un camino similar en el área del cine es el que lleva Fernando Araujo, que se dedica a su carrera como guionista de este arte, y fue ternado en los Premios Sur. Por su parte, Sebastián García Bolster, conocido como “el ingeniero”, regresó a su oficio de reparar motos.

Pero hay un misterio que aún los investigadores y la Policía no han podido desentrañar, y es que dos miembros de la banda nunca fueron detenidos ni tampoco trascendió jamás su identidad.

A uno de ellos se lo creyó muerto, pero no es tan así y su sobrenombre es “el resucitado”. El otro es conocido como el “rufián fantasma”, y en diálogo con Infobae relató que su vida trascurre de manera normal, disfrutando de su hijo y que no tiene la necesidad de volver a robar.

Por su parte, Luis Mario Vitette Sellanes asegura que el Robo del Siglo “eso es pasado enterrado. Ya di vuelta la página y estoy en otra”, y que sus energías están concentradas en su joyería “Verde Esmeralda”, en San José, Uruguay. Y simplemente se define como padre de familia, joyero, relojero y experto tanto en redes sociales como además, escritor.

Admite estar cansado de la atención que recibió por los hechos de aquel 13 de enero de 2006, y que ya dijo todo lo que tenía que decir. “Hasta de China me llamaron”, en referencia a tener que contar lo del asalto: “No quiero saber nada con el robo del siglo. Ya pasó”.

Pero uno de los involucrados en el robo tiene pretensiones de mantener un perfil más alto que Vitette Sellanes y es Rubén Alberto de la Torre, el primer asaltante en ser capturado tras ser denunciado por su exesposa. De la Torre tiene la idea de querer actuar.

“Sigo para adelante, tratando de meterme en algún bolo o algún proyecto como actor, que también me gusta mucho. Estudié teatro y eso me ayudó mucho a participar en la miniserie Un gallo para Esculapio, producida por Sebastián Ortega, y en la película El robo del siglo, donde hago un cameo. En una hago de prefecto y en otra de policía, con tal de hacer de actor hago del enemigo”, cuentó de la Torre.

Para luego referirse a su vida delictiva: “Estoy arrepentido de lo que hice en el delito, pero no me arrepiento de quién soy. Y el robo del siglo fue increíble porque fuimos un grupo fuerte y fue mi retiro soñado. A partir de ahí me fueron surgiendo cosas impensadas, como que muchas personas me saluden porque vencimos, de alguna manera, al poder de un banco”.

Guillermo Francella y Diego Peretti como protagonistas de la película "El Robo del Siglo", representando a Luis Mario Vitette Sellanes y a Fernando Araujo, respectivamente.

Quien también tuvo un cameo en la película donde actúan Guillermo Francella y Diego Peretti, entre otros actores, fue Sebastián García Bolster y en la actualidad está ilusionado con la posibilidad de escribir un guion para cine.

Por su parte, Fernando Araujo, quien ideo gran parte del Robo del Siglo, tras el mismo y cumplir su correspondiente condena, se propuso producir y escribir la película inspirada en el asalto, la cual terminó siendo un éxito, convocando a más de 2 millones de espectadores antes del inicio de la pandemia.