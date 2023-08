El Concurso Nacional de Vinos Guarda14 incorpora la categoría “espirituosas” en su segunda edición

El Concurso Nacional de Vinos Guarda14 suma este año la categoría de bebidas espirituosas y -como en su anterior edición- se regirá por normas internacionales, contando con un grupo de jurados expertos tanto de Argentina como del exterior, presidido por la Ing. Agr. Cristina Pandolfi..

Estos profesionales -enólogos, sommeliers, ingenieros agrónomos, periodistas especializados- se encargarán de catar a ciegas cientos de etiquetas para garantizar el rigor en el proceso de evaluación. Todo será fiscalizado por la escribana pública Silvia Cervós.

Atención: las bodegas y productores de todo el país pueden inscribirse en guarda14.com/concursonacional con fecha definitiva hasta el 15 de agosto.

En esta edición, los ganadores se informarán en vivo esa misma noche en el cóctel de premiación que se realizará en el renovado Espacio Arizu de Godoy Cruz, con un catering a cargo de Javier González y Sergio Guardia.

Para degustar a ciegas y puntuar las mejores bebidas espirituosas, Guarda14 ha conformado una mesa con un jurado especial. En esta ocasión, tres de ellos nos hablan acerca de la importancia de los concursos y el rol de los destilados:

Carolina Hoyos, Lic. en Enología y Maestra Destiladora

“Argentina está experimentando un crecimiento significativo en el ámbito de los destilados. Tanto el número de productores como el de consumidores interesados en estas bebidas está aumentando constantemente. Además, los consumidores se están involucrando cada vez más en el proceso de elaboración y se capacitan para apreciarlas con conocimiento. El hecho de que se haya agregado una mesa especial de evaluación de destilados en el concurso refleja claramente que la industria argentina está a la altura de ser juzgada como tal. Esto indica un avance significativo en la calidad y diversidad de los destilados producidos en el país, lo cual es una muestra del potencial y la madurez del sector en Argentina”.

-¿Hay diferencia entre catar un vino y un destilado?

-Las diferencias entre catar un vino y un destilado son notorias, y todo se origina en el grado alcohólico. Mientras que los destilados tienen una graduación alcohólica que ronda los 40% vol, los vinos tienen un contenido de alcohol considerablemente menor. Esta disparidad en el contenido alcohólico genera un impacto significativo tanto en el aroma como en el sabor de las bebidas.

-¿Alguna otra diferencia?

-Cuando se trata de la fase de aroma, catar destilados requiere un enfoque más delicado. La volatilidad de los compuestos aromáticos es mucho mayor que en el vino, lo que significa que los aromas se liberan más rápidamente y con mayor intensidad. Para apreciar adecuadamente los aromas de los destilados es esencial usar una menor cantidad de bebida en la copa, no agitar enérgicamente y no acercar la nariz demasiado al borde, ya que esto podría provocar molestias en la nariz y afectar negativamente el resto de la cata.

En la fase del gusto también se experimentan diferencias notables. La concentración de alcohol y sabores en los destilados es mucho mayor que en el vino, lo que impacta en la percepción del paladar. Para evitar que el alto contenido alcohólico interfiera con la apreciación de los sabores, es recomendable no oxigenar excesivamente el sorbo en boca. Al mantener el sorbo más tiempo en boca sin oxigenarlo demasiado, se evita que las vías retronasales se vean afectadas, lo que dificultaría la apreciación real del destilado y limitaría la capacidad para identificar sus matices y características.

-¿Cuáles son tus expectativas con respecto a este concurso?

-Tengo grandes expectativas y me entusiasma poder ser parte de un certamen de esta seriedad. Espero que esta experiencia me permita descubrir y apreciar destilados auténticos y de excelencia producidos en distintas regiones del país, y que el enfoque responsable inspire a otros a seguir produciendo bebidas de manera ética y comprometida con la industria.

Gonzalo Palacio, Whisky Taster y propietario de The Garnish Bar

“Este concurso será fundamental como un ámbito de camaradería, para compartir, conocer productos nuevos y no tan nuevos. Mendoza y Argentina están logrando maravillosos productos de pequeños emprendedores, de modo tal que concursos de este calibre dan lugar a poder charlar, mostrar y puntuar. No hay duda alguna de que el vino sigue siendo lo principal, pero tampoco hay duda de que la industria de alcoholes tiene en los destilados un gran crecimiento a nivel global y nacional. Yo he sido jurado en spirits muchas veces pero está vez, además, voy a disfrutar de ver el certamen en vinos”.

-¿Cómo se realizará la cata de las espirituosas en el concurso?

-A mi criterio, en la degustación van a resaltar los detalles del producto para el disfrute. Catar es degustar, ser crítico y descriptivo. Entre los puntos clave figuran: el ABV (alcohol por volumen) que es muy diferente, ya que hablamos de 35/40/50% ABV; en nariz bloquea notas, en boca da calidez, es picante y como siempre digo, “anestesia”. Es muy difícil apreciar destilados si tu paladar y nariz no están acostumbradas a estos volúmenes de alcohol.

Vamos a apreciar lo visual, los aromas, boca y final; buscar defectos pero no poniendo en tela de juicio al producto o lo que se quiso lograr… sino aromas, tonalidades de color, sabores y finales no deseados.

-¿Qué esperás de este concurso?

-Como porteño que decidió vivir en una Mendoza que cada día me enamora más, estoy realmente feliz de que en esta maravillosa provincia me den lugar para compartir mi pasión junto a grandes referentes y colegas. El vino, sus exponentes, la pasión, el arte culinario, los bares, el mundo de los destilados que vamos armando y comunicando hacen que vivir en Mendoza sea un sueño para mí.

El concurso es parte de un sueño que estoy viviendo, realizándolo con mucho respeto, profesionalismo y disfrute.

Luciano Palumbo, Ing. Agrómomo, Master Distiller, Whisky & Gin Maker, Juez Internacional

“Creo que es de suma importancia haber agregado una mesa especial de evaluación de espirituosas en el concurso. Personalmente he podido participar en certámenes nacionales e internacionales y las devoluciones siempre son positivas. Para los productores es muy beneficioso porque, a quienes ganen medallas, esta distinción les sirve para posicionar su marca y hacerla conocer, fomentando sus ventas. Y a todos, recibir una devolución de los jueces participantes sin dudas, les permitirá mejorar en cuanto a calidad organoléptica del producto que elaboran. Mis expectativas acerca del concurso son muy altas, estoy muy contento de haber sido convocado a un certamen íntegramente realizado en la provincia, tan bien organizado y promocionado”.

-¿Cómo ves al mercado de las espirituosas en la provincia?

-Mendoza es pionera en el rubro destilados a nivel nacional, tiene destilerías bastante antiguas que vienen trabajando muy bien y está muy bueno darles un posicionamiento a través de un concurso de este nivel, hecho en la provincia, para que se visualice tanto trabajo que hay detrás. Hoy las bebidas espirituosas, de la mano del gin si se quiere, han tomado mucho auge y empuje. Hay muchos productores locales intentando hacer bien las cosas, saliendo al mercado con productos de óptima calidad.

-¿Cómo será la cata de las espirituosas?

-En cuanto a lo formal será igual que la de los vinos, a ciegas, ya que nos llegará a la mesa la copa servida por el sommelier o bien la botella cubierta, por lo cual no sabremos que estamos degustando para que sea totalmente imparcial.

Analizaremos el aspecto visual de la bebida en primer término, ponderando aspectos positivos y negativos (transparencia, coloración, lágrima). En el caso del gin, por ejemplo, se pondera la opalescencia. También se van a considerar los aromas, los perfiles aromáticos, el tipo de alcoholes y por último, el sabor (si tiene botánicos o no, el amargor, algún perfil medicinal, astringencia, metálicos, etc).

Convocatoria abierta

Las bodegas y productores de todo el país interesados en participar, tienen tiempo inscribirse para ser parte del concurso, enviar sus muestras y conocer el reglamento a través de la web guarda14.com/concursonacional, con fecha límite el 15 de agosto de 2023.

Sponsors: Gobierno de Mendoza, Ciudad de Mendoza, Municipalidad de Godoy Cruz.

Acompañan: Wine Institute, Eco de Los Andes y VOLF. Invitan: Instituto Nacional de Vitivinicultura de Mendoza (INV), Enolife y Acovi. Participan: Cadena3 (media partner). Organizan: Los Andes y Guarda14.

Consultas a marketing@guarda14.com