Eclipse solar anular: cuándo va a ocurrir y cómo verlo desde Argentina

El 2 de octubre de 2024, el cielo argentino será testigo de un fenómeno astronómico asombroso: un eclipse solar. Este evento, en el que la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, oscureciendo temporalmente el cielo durante el día, brindará una oportunidad única para observar uno de los espectáculos naturales más impresionantes.

Esta es la franja donde se podrá observar el eclipse anular. Foto: CONICET

Qué tipo de eclipse ocurrirá el 2 de octubre

Los eclipses solares pueden ser parciales, anulares o totales. El 2 de octubre ocurrirá un eclipse anular que es cuando “la Luna cubre exactamente el centro del disco solar y deja a la vista el borde de nuestra estrella en el momento del máximo, fenómeno que es conocido como ‘anillo de fuego’”, indicó CONICET.

“La órbita de la Luna no es circular y por eso a veces se encuentra más cerca y a veces más lejos de la Tierra, su diámetro aparente angular depende de ese hecho. En el caso de un eclipse anular, el disco lunar no cubre completamente el disco solar (como sí lo hace durante un eclipse total), porque nuestro satélite natural se encontrará en el punto más lejano de su órbita, el apogeo, por lo que no tapará completamente al Sol: parte de su luz va a rodear a la Luna formando un anillo”, añadió.

En qué parte de la Argentina se podrá ver el eclipse

Este fenómeno podrá observarse en el Sur de Argentina y Chile. El eclipse comenzará a las 15.59 en Bajo Caracoles, y continuará por Puerto San Julián y Puerto Deseado. En Buenos Aires podrá observarse a partir de las 16.23, siendo su punto máximo a las 17.37. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si hay nubes, estas impedirán de poder ver el evento.

Cómo observar el evento

Desde Espacio Profundo indican que “mirar directamente al Sol puede producir un grave daño a los ojos. Aún por un corto período de tiempo, sin tener la protección correcta, puede dañar la retina de forma permanente. Inclusive puede causar pérdida total de la visión”.

A su vez, el sitio recomendó: “La mejor manera de ver el despliegue del eclipse de cerca es usando filtros de cristal metálico que caben en la parte frontal de los binoculares y los telescopios. Estos filtros, disponibles usualmente en las tiendas de astronomía locales o en línea, dan una tonalidad naranja amarillenta agradable y también son aptos para usar en fotografía o visualización del Sol”.