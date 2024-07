Día de la Pachamama: ¿Es malo para la salud tomar caña con ruda?

Tomar caña con ruda el 1° de agosto, es una costumbre enraizada en el norte argentino, pero se ha extendido por todo el país. Es una tradición que proviene de los pueblos originarios de América que reconocían en la ruda múltiples propiedades medicinales.

Esta ancestral costumbre se remonta a la cultura guaraní y la fecha coincide con el “Día de la Pachamama”, una celebración de origen quechua del noroeste del país que tiene sus propios rituales, como enterrar una olla con comida y otras ofrendas a la “Madre Tierra”.

Por qué se toma caña con ruda en agosto

Los pueblos guaraníes tomaban caña mezclada con ruda porque en agosto, históricamente, se producían grandes lluvias y fuertes fríos, que provocaban enfermedades y epidemias que causaban muertes en la población. Además, las heladas arruinaban las cosechas.

Este ritual consiste en tomar 3 sorbos, el primero es para homenajear a la Pachamama (Madre Tierra), el segundo para el resguardo de la salud y el tercero para atraer la suerte.

Qué dicen los médicos sobre este ritual

Más allá del ritual, algunos médicos que no recomiendan el uso de esta infusión en niños y en mujeres embarazadas. Las razones tienen que ver con:

En niños puede generar malestar estomacal, vómitos, distensión abdominal y contracciones en el intestino.

En embarazadas puede produce un aumento de las contracciones uterinas, así como también en todas las personas adultas con problemas renales o hepáticos.

“Consumir té de Ruda es algo muy arraigado en nuestro país, más aún en la zona rural donde es más tradicional. Desde el punto de vista médico, tomar una infusión de Ruda, en principio, no tendría contraindicaciones, salvo en mujeres lactantes, embarazadas y niños. Es decir, un té preparado con una pequeña cantidad de hojas de Ruda, no debería generar alteraciones. Pero hay que tener en cuenta la cantidad de ramos que se usa en la preparación, si se hace infusión (té) o se hierve (decocción), así como también que las plantas varían en su concentración de sustancias a lo largo del año. Un té muy concentrado y en una considerable cantidad, puede generar dolor abdominal de tipo cólico, gastritis y acidosis metabólica. Por ello, resulta peligroso en bebés y niños, que no están preparados para su metabolización”, comenta la Dra. Gabriela Morales (MP 8117), Coordinadora de la Gerencia Médica de Boreal Salud.

En general, el té de Ruda se considera una bebida segura cuando se consume en cantidades moderadas. Se puede usar en forma de infusiones, compresas, aceite esencial o como condimento.

“Este té puede ayudar a aliviar algunos problemas de salud, es el caso de los problemas digestivos como la indigestión, los gases, la hinchazón y el dolor abdominal. Asimismo, puede disminuir el dolor menstrual, mitigar los síntomas del resfriado y la gripe, como la tos, el dolor de garganta y la congestión nasal, reducir la inflamación y el dolor articular, bajar la fiebre, e incluso calmar el sistema nervioso y aliviar el estrés y la ansiedad” agregaron desde Boreal Salud.

Consejos para preparar correctamente esta infusión: