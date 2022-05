A partir de las 8 de este miércoles 18 de mayo comenzará el Censo 2022 y las personas censitas recorrerán las casas de todo el país a fin de conocer las características de la población. Para eso contarán con un cuestionario unificado de 61 preguntas que abarcan temas como género, ocupación, nivel educativo, datos del hogar y más.

Este lunes comenzó el Censo a las personas en situación de calle y desde el 16 de marzo -hasta el miércoles a las 8- está habilitado el Censo digital para poder realizar una gestión más rápida. En caso de no responder el cuestionario en ninguna de las dos modalidades o falsear los datos, al ciudadano o ciudadana se le podrá computar una multa que va desde los $1.076,36 hasta los $106.799,35.

Este miércoles será el Censo 2022

Pero cuáles serán las preguntas del Censo 2022. Según la página oficial, se trata de una encuesta de 61 preguntas entre las categorías “Población” y “Vivienda y Hogar”. En ellas se consultará sobre:

Población

Edad y sexo

Identidad de género

Lugar y fecha de nacimiento

Lugar de residencia 5 años antes del Censo

Nivel educativo

Cobertura de salud

Previsión social

Autorreconocimiento étnico (pueblos indígenas u originarios y afrodescendencia)

Situación laboral

Rama de actividad

Fecundidad

Vivienda y Hogar

Materiales con los que se encuentra construida la vivienda

Condiciones sanitarias

Régimen de tenencia de la vivienda

Cantidad de habitaciones

Acceso a servicios de agua, luz y gas

Dificultad o limitación

TIC (computadora, internet y teléfono)

Para garantizar que la mayor parte de la población se encuentre en sus casas, el Gobierno estableció el 18 de mayo como feriado nacional por lo que las actividades comerciales y demás rubros estarán restringidas.

El operativo se llevará acabo hasta las 18. Pero teatros, cines, competencias deportivas y toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos, como así también restaurantes, confiterías, bares, rotiserías, panaderías y todo comercio de venta de artículos alimenticios deberán permanecer cerradas hasta las 20.

El Censo 2022 no incluirá a la población con Síndrome de Down

Dentro del formulario de preguntas no está incluido ningún ítem que tome en consideración a la población con Síndrome de Down. En su lugar, la pregunta 9 del módulo “Hogar” hace referencia a personas con “dificultad” o “limitación” para conocer acerca de la presencia o no de alguna persona con discapacidades residente de la casa.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) reclamó que se incluya una pregunta sobre la población con Síndrome de Down.

En ese sentido, la página del Censo explica que “el uso de la palabra ‘discapacidad’ tiene significados diversos y puede dar lugar a distintas interpretaciones por parte de la población. Sin embargo, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) comenzó una petición para que el Censo 2022 incorpore la pregunta: “¿Existe alguna persona con síndrome de Down en este hogar?”, para tener datos oficiales a cerca de esta población.