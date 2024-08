Aumentaron el límite para extraer dinero de cajeros automáticos: cuánto es el monto

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aumentó el monto máximo que las personas pueden extraer por día de los cajeros automáticos. De esta forma, indicó que se podrán retirar hasta $60.000 independientemente de la entidad financiera o la red de cajeros.

El BCRA aumentó a $60.000 el límite de extracción diaria.

Aumento de extracciones en cajeros automáticos

La entidad bancaria publicó el aviso Comunicación “A” 8092/2024 que indica: “Establecer que las entidades financieras deberán arbitrar los medios para que, en todos los cajeros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, las personas humanas y jurídicas puedan extraer, por día y en una única extracción, al menos hasta $60.000 (pesos sesenta mil), sin distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efectúe la correspondiente operación y de la entidad financiera y/o la red de cajeros automáticos a la cual pertenezca”.

Por su parte, la extracción seguirá siendo gratuita, por lo tanto, los retiros de hasta $60.000 diarios desde cajeros automáticos no tendrán costo para empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados y beneficiarios de cualquier plan o asignación social. Sin embargo, para aquellos que no cumplan con ese requisito, a pesar de que el límite de retiro será el mismo, podrían enfrentar cargos si no utilizan un cajero de la entidad en la que tienen su cuenta.

El monto diario de extracción no se modificaba desde 2020 y era de $15.000, sin embargo, algunos bancos habían aumentado el monto a $40.000.

El límite de retiro de efectivo en comercios o supermercados también sufrió un aumento en abril de este año: los clientes podían retirar hasta $40.000 y ahora se puede hasta $170.000 en efectivo con tarjetas de débito.