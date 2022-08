Arroyito: se incendió una carpintería con la fortuna que el cuartel de Bomberos está a media cuadra

Durante la noche del miércoles 17 de agosto, los integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Arroyito, fueron alertados por una persona que se hizo presente en la guardia, sobre un incendio estructural a media cuadra del cuartel. Inmediatamente sonaron las alarmas.

Incendio en un domicilio cercano a Bomberos de Arroyito Foto: Prensa Bomberos Arroyito

Incendio en un domicilio cercano a Bomberos de Arroyito Foto: Prensa Bomberos Arroyito

Se dirige al lugar una dotación en Móvil 22 a cargo del BV Jeremías Sueldo, constatando un incendio en un galpón donde funciona un taller de carpintería. En la oportunidad se presenta el Móvil 26 con Jefatura del C. A., Of. Sub Insp. Arnaldo Cabrera y Of. Ayte. Carlos Carnevale quedando el siniestro bajo su supervisión.

Extinguen las llamas, y luego proceden a enfriar y remover el combustible afectado y a ventilar el recinto. Se prioriza el cuidado del agua en las maderas aún no afectadas, ya que afortunadamente los daños materiales no fueron cuantiosos.

Incendio en un domicilio cercano a Bomberos de Arroyito Foto: Prensa Bomberos Arroyito