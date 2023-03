Argentina atraviesa el verano más caluroso desde 1961

Argentina atraviesa el verano más cálido de su historia, con semanas de altas temperaturas y ciudades que superan los 40° grados. El período de fines de 2022 y los primeros meses de 2023, se alza como el más caluroso del país desde 1961.

Verano muy variable, con un febrero más cálido por olas de calor

La Ciudad de Buenos Aires (CABA), la cual batió el récord histórico de 1906 a 2023 con una temperatura promedio de 25,6 grados, según un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Cuatro de los cinco veranos más cálidos en 117 años, ocurrieron en los últimos 10 años.

🛑La Ciudad de Buenos Aires registró el verano más cálido de su historia (1906-2023)



1°| 2022/23 (25.6°C)

2°| 1988/89 (25.3°C)

3°| 2015/16 (25.3°C)

4°| 2016/17 (25.2°C)

5°| 2013/14 (24.8°C)

Además, de los 5 veranos más cálidos en 117 años, 4 ocurrieron en los últimos 10 años. pic.twitter.com/kvb0dyP3aO — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 1, 2023

Con un promedio de 25.6°C el verano de 2022/23 se ubicó en primer lugar. Luego le siguió el de 1988/89, con un promedio de 25.3°C. En tercero el de 2015/16 con un promedio de 25.3°C. Le sigue el de 2016/17 con una marca de 25.2°C y por último el de 2013/14 con un registro de 24.8°C.

La especialista meteoróloga, Cindy Fernández, explicó que el récord no era solo en temperaturas, sino también en la cantidad de olas de calor: “Este verano vuelve a marcar un récord de temperaturas más elevadas, con récord del verano más cálido, y además con récords en cantidad de olas de calor, que no solamente hubo muchas, sino que fueron tempranas, ya que la primera se registró a fines de la primavera. A esto se sumarán las olas de calor tardías, que si bien aún no se declaró ola de calor, es muy posible que esta semana muchas localidades la registren nuevamente”.

Semanas atrás, entre el 2 y el 14 de febrero, casi la totalidad del país atravesó lo que fue la última ola de calor. La Ciudad de Buenos Aires registró las temperaturas mas altas durante ocho días con 38,1º, según consignó el SMN.

La situación, según la especialista, deja en evidencia las consecuencias del cambio climático. Otros signos pueden verse en la importante sequía que sufre Argentina que tuvo que ver con el fenómeno climático de La Niña, junto con la cantidad de días de olas de calor, que se duplicaron o incluso se cuadruplicaron en el norte del país.

Además, la comunicadora expresó que varias localidades del país tuvieron el verano más cálido desde que hay registros en cada una de ellas, principalmente en las provincias de Jujuy, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Neuquén.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

En la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y el interior bonaerense, los próximos días, las temperaturas mínimas superarán los 22 grados y las máximas treparán hasta los 36.

En Córdoba, La Pampa, San Luis, Neuquén y Corrientes las temperaturas máximas rondarán los 35 grados. Mientras que los registros más altos se darán en Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Santiago del Estero, donde las máximas irán desde los 35 hasta llegar inclusive hasta los 40 grados, hasta el próximo lunes.

Síntomas y recomendaciones para prevenir el golpe de calor

El golpe de calor es el incremento de la temperatura corporal por encima de los 40º durante un tiempo prolongado. El Ministerio de Salud elaboró una serie de cuidados de salud, que están orientados a pasar de la mejor manera el calor que asolará la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: