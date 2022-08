Personal del Área Naval del Este encontró un cuerpo sin vida flotando el río Paraná el domingo pasado, en la costa de la colonia Itá Verá, en la ciudad paraguaya de Domingo Martínez de Irala, frente a la localidad misionera de Puerto Libertad.

El fallecido aún no fue identificado, por lo que no se descarta que sea un ciudadano argentino, ya que en la zona no hay denuncias por una desaparición de persona. El hallazgo se produjo el domingo cerca de las 11:30 horas.

Según la descripción emitida por autoridades paraguayas, se trata de un hombre de entre 30 y 40 años, no poseía documentos, usaba un jean y tenía el torso desnudo. Tiene dos tatuajes en los brazos: uno es una cruz y el otro dice “Carme”.

Entre las hipótesis que maneja la Policía Nacional paraguaya, es que el fallecido habría sufrido una caída entre las rocas, aunque nada se descarta por estas horas.

Se informó que la fiscal de Presidente Franco, Viviana Sánchez, ordenó que el cadáver fuera llevado a una funeraria de esta ciudad, donde fue examinado por el médico forense Eduardo Cano, quien diagnosticó traumatismo de cráneo como la posible causa de muerte.

Desde la funeraria comunicaron que “necesitamos ubicar a sus familiares, posiblemente se trataría de un argentino porque en Brasil no hay ninguna desaparición acerca de este hombre. Si alguien lo puede reconocer por sus tatuajes o algo por el estilo. Estamos a la espera de si alguien aparece”.

Mientras, efectivos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional paraguaya tratarán de identificar el cuerpo a través de sus huellas dactilares.

Fuente: Primera Edición