Luego de conocida la sentencia a prisión perpetua para el ex soldado Carlos Luis Leandro Villar (21) por el femicidio de Vilma Mercado en 2019, grupo de mujeres que luchan en pos de los derechos y repudian los hechos de violencia machista, se congregaron frente al mural en honor a la joven y resaltaron su sonrisa.

El mural fue construido este año por la familia con el apoyo y ayuda de la Agrupación Mujeres autoconvocadas. La reunión se realizó en la tarde de ayer, tras la sentencia a modo de conmemoración por la decisión del Tribunal Penal I de Eldorado.

El mural se ubica en el ingreso al barrio Las Orquídeas, donde residía Vilma Mercado.

Estela Leite, mamá de Vilma estuvo acompañando la iniciativa, junto con Luciana, diseñadora del boceto del mural.

Luego de la pintura, el grupo de mujeres entonó canciones de protesta por la falta de acción de las autoridades ante los hechos de violencia que se registran diariamente, y para recordar a la joven que fue brutalmente asesinada.

“Voy a seguir visibilizando para que no haya otra Vilma”

Los padres de la joven se mostraron satisfechos con el dictamen del Tribunal, sin embargo, aseguraron que el dolor por la perdida de su hija durará toda la vida.

“Esperábamos esta condena desde el primer momento, nos preguntaron si confiábamos en la Justicia y les dijimos que sí. Fueron dos años de lucha, pero era lo que esperamos, gracias a Dios se dio perpetua”, expresó el papá de Vilma.

Destacaron además el acompañamiento del grupo de Mujeres Autoconvocadas de Puerto Iguazú, familiares, la comunidad educativa del Colegio Sagrada Familia de Puerto Iguazú y amigos que todos los meses convocaron a marchas y misas pidiendo justicia.

“De alguna u otra forma nos acompañaron y nos dieron fuerza, y hoy gracias a Dios se hizo Justicia, esperamos que esa sentencia quede firme”, sostuvo Damián.

Puerto Iguazú: resaltaron la sonrisa de Vilma Mercado en el mural pintado en su honor.

Estela por su parte dijo que están muy conforme con trabajo del fiscal de la causa y con el Juzgado. “Esto era lo que estábamos esperando. El Concejo Deliberante de Iguazú aprobó el mural que se hizo en el cementerio donde está ella, ahora estamos construyendo un panteón con tres lugares más, en vida estuvimos juntos pero ahora cuando llegue nuestro tiempo volveremos a estarlo”

El padre de Vilma, con suma angustia expresó que “de ahora en adelante ella va a poder descansar en paz, pero para nosotros el dolor, el vacío y la ausencia de ella es para toda la vida, el pensar que todo hoy podía ser diferente “.

Mientras que Estela agregó que “esto no se termina acá, voy a seguir visibilizando para que no haya otra Vilma y para que no se olviden que un soldado del Ejército Argentino es asesino”.

Fuente: Norte Misionero