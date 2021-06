Ante la emergencia hídrica que se halla azotando a la localidad de Puerto Iguazú, los tanques de agua para almacenar el líquido se hallan en creciente demanda. Algunos barrios están sin el suministro hídrico hace casi más de 20 días.

Debido a esta situación, las páginas de compra-venta en redes sociales como en las ferreterías, escasea el stock de los mismos, en el que las fábricas tardan 20 días en enviar los productos. También, varias personas acopiaron tanques y los venden a costos elevados ante la necesidad.

“La demanda aumentó bastante sobre todo en la venta de los tanques más pequeños de 450 y 600 litros, nos quedan algunos pero en esta última semana vendimos 10 cuando vendíamos 1 por mes aproximadamente” explicaron.

Haciendo referencia al plan de contingencia diagramado por el gobierno provincial, IMAS y el Concejo Deliberante de Iguazú, donde se harían entrega de mil tanques a los usuarios de IMAS que no contaran con un receptáculo para almacenar agua potable, han arribado a Iguazú 300 unidades y fueron entregados aproximadamente 200, no obstante se registran quejas porque desde la Dirección de Acción Social seleccionan quiénes reciben el beneficio.

“Yo soy de Santa Rosa, vivo en una vivienda con tanque elevado el agua no llega a mi casa y no pueden dejarme agua porque no cuento con un tanque a nivel del piso. Tengo una hija discapacitada y soy ama de casa. Solicité un tanque y me respondieron que era solo para el que necesita y que si yo vivo en una vivienda tengo tanque, me trataron mal y me fui. Sigo carreando baldes porque no puedo comprar uno” indicó Ana Rodríguez.

Puerto Iguazú: por la emergencia hídrica, creció exponencialmente la demanda de tanques de agua. Foto: Norma Devechi Gentileza: El Territorio

Por su parte Elida Maidana, ex presidente de la comisión de barrio Santa Rosa, confirmó que varias personas de su barrio en las mismas condiciones han solicitado un tanque pero desde la Dirección de Acción Social le negaron la solitud.

Para solicitar un tanque del plan de contingencia, los usuarios deben acercarse a la Dirección de Acción Social que funciona en el Centro Integrador Comunitario con el DNI y los integrantes de la dirección deben corroborar si el solicitante reúne las condiciones de vulnerabilidad para recibir el beneficio.

Fuente: El Territorio