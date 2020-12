Los veterinarios del refugio de animales silvestres Güira Oga, no llegaron a salvarle la vida a un venado que fue atropellado en la ruta. Los manifestantes que cortan el acceso a la ciudad de Puerto Iguazú, justo frente al refugio no le permitieron ingresar.

Si bien el animal fue encontrado mal herido sobre la ruta nacional N° 12, todavía continuaba con vida cuando llegaron al lugar. El hallazgo se produjo entre Península y el Parque Nacional Iguazú a metros del arroyo Mbocai.

“Mi padre estaba viniendo con un venado que fue atropellado en la ruta entre península y el Parque Nacional Iguazú, era una hembra, los taxistas no lo dejaron cruzar y nosotros no podemos salir para atender al animal, es una vergüenza que no nos dejen trabajar. Siéntanse responsable por la muerte de un venado”, indicpo a través de un audio de whatsapp, Mara Anfuso.