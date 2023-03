Empleados municipales de Puerto Iguazú recibirán un 25% de aumento al básico.

En la mañana de ayer, la Municipalidad de Puerto Iguazú anunció a través de sus redes sociales un aumento del 25% al básico a empleados municipales.

Desde hace tiempo, Delegados Municipales afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Iguazú llevan adelante el reclamo para actualizar salarios congelados desde diciembre del año pasado.

En ese contexto, hace apenas unas semanas, se desarrolló una asamblea en el corralón municipal para negociar el incremento. Tras dicho encuentro se le presentó al intendente Claudio Raúl Filippa, la cifra acordada por los trabajadores del 30% de incremento y parecía haber consenso.

Sin embargo, según indicaron desde el sindicato “cuando se iba a firmar el acta de acuerdo no nos atendieron más. Lo último que nos dijeron fue que nos iban a acercar el acta para que el incremento impacte en marzo, pero nadie vino y después no nos quisieron atender, y la única respuesta que recibimos de parte del jefe de recursos humanos de la municipalidad era que él no tenía ninguna información al respecto”, relató el gremialista Orlando Alfonso.

En cuanto al sueldo de un trabajador que recién arranca “es de $60 mil y se pide una recomposición de $12 mil, con la cual ni aún así ese grupo llegará a la canasta de la indigencia”, según indicó el gremialista.

Fuente: Primera Edición