En horas de la mañana de la jornada de ayer, personal perteneciente al servicio de Cablevisión a través de la Empresa CVI fueron alertados de que en los barrios Orquídea y Hermoso no tenían señal.

Prontamente, una partida concurrió a dicho lugar y verificó que el cableado de fibra óptica se hallaba cortado, claramente un hecho de vandalismo.

También informaron que se hallan en tratativas para reestablecer el servicio lo más prontamente posible. Varios vecinos que se hallan sin acceso al servicio durante varias horas no deben manipular el cableado ni los aparatos, debido a que el problema no es particular.