El programa Ahora Taxi impulsa la renovación del parque automotor en Puerto Iguazú

Este viernes se entregó la primera tanda de ocho autos 0 km que fueron adquiridos en el marco del programa provincial Ahora Taxi. Fue en el Hito Tres Fronteras, lugar icónico de la Puerto Iguazú. Al evento asistieron los choferes inscritos que renovaron sus unidades con el acompañamiento del Gobierno provincial, que subsidió hasta el 50% del valor del vehículo 0 km. Por otro lado, el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el vicegobernador Carlos Arce valoraron que la provincia pueda, a través de políticas públicas, garantizar los puestos de trabajo en este rubro.

En este sentido, Herrera Ahuad expresó que es una oportunidad para otorgar “un programa Ahora, que lo diseñamos juntos con el Ministerio de Hacienda y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira. Es dar una oportunidad a los trabajadores del volante, que tanto han sufrido en la pandemia, de tener unidades nuevas”.

Además, sostuvo que “esto no podría hacerse si no se hubiese realizado el convenio entre el municipio y la provincia, porque es un trabajo en conjunto. Estamos entregando más taxis en Iguazú que en cualquier otro lugar de la provincia. También es un programa único en Argentina”. Asimismo, la medida “tiene que ver también con el orden de las cuentas públicas, con la decisión política de asumirla. Es algo que no se puede hacer si no hay una decisión política y si no hay un acompañamiento de todos los sectores de la comunidad”.

En el evento estuvo también el intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, entre otras autoridades locales y provinciales.

¿DE QUE SE TRATA EL PROGRAMA AHORA TAXI?

El objetivo de este programa provincial es fomentar la renovación de vehículos en beneficio de los titulares de taxis y remises que cuenten con la habilitación municipal vigente.

En muchos casos, las entregas son posibles porque la concesionaria acepta los vehículos usados como parte de pago, y el saldo restante puede ser financiado a través de un crédito otorgado por el Banco Macro en un plazo de hasta 36 cuotas, con una tasa subsidiada del 25% nominal anual. Actualmente, los municipios que participan en el programa son: Posadas, Puerto Iguazú, Eldorado y Oberá.

Cabe destacar que la primera entrega se realizó el pasado 30 de mayo en Posadas. Los beneficiarios recibieron las llaves del modelo Fiat Cronos, que incluye la instalación de un equipo de GNC y la correspondiente pintura identificatoria.

