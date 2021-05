Andrés Cuper, intendente interino de Colonia Wanda, fue quien debió asumir el Ejecutivo municipal luego del fallecimiento del hasta entonces intendente, Felipe Jeleñ. Al respecto, Cuper especificó que se reunirá con el equipo de trabajo y sus primeras medidas tendrán que ver con las restricciones en el marco de la situación del avance de contagios de COVID-19 en la localidad.

En diálogo con Misiones Online, Cuper mencionó que “un lunes como este nunca existirá para Wanda” por el fallecimiento de Jeleñ, destacando que “es una localidad que creció mucho, que tuvo un salto de calidad único en este tiempo, con la partida de Felipe quedamos como huérfanos”.

Admitió que le toca reemplazarlo en una situación complicada por la pandemia, “pero tranquilo en el sentido de encontrar una administración ordenada, con muchos recursos, un parque vial en óptimas condiciones, tendremos que poner mucho empeño en tratar de igualar la gestión de Felipe Jeleñ”.

Agregó Cuper que “la primera medida es trabajar sobre el tema del COVID-19, hacer algúnas restricciones de actividades que estaban liberadas y que también pasen por el Concejo Deliberante para ser estudiadas, mejoradas y por supuesto reunirme con el equipo de trabajo de la municipalidad, tratar de sobrellevar este momento y que las cosas continúen de igual forma”.

En el mismo sentido aseguró que “no está en mi cambiar una metodología de trabajo que le dio tanto a nuestra comunidad, por lo menos en el corto plazo seguiremos de la misma forma, porque Felipe era esencial y va a ser difícil comparase y hacer cosas similares, pero vamos a hacer todo el esfuerzo y empeño en proseguir su obra”.

Colonia Wanda: Andrés Cuper y sus primeras medidas como intendente interino Gentileza: Misiones Online

Sobre las restricciones por la pandemia y el aumento de casos positivos de COVID-19 dijo que serán en varios aspectos y con un mayor control, mencionando la suspensión de cultos religiosos actividades sociales, actividades familiares limitadas, restaurantes y bares en horario nocturno se bajará de 24 a 22 horas el cierre y medidas que hagan a una menor circulación de vecinos.

El intendente interino agregó que “si bien tenemos un comité de crisis que está trabajando en esto, vamos a marcar lo que finalmente termina siendo potestad de las personas, de cada uno de nosotros, tenemos que asumir la responsabilidad de cuidarnos y cuidar al de al lado porque, que yo tenga síntomas y no me cuide puede afectar al de al lado o al vecino y si el vecino se infecta también me va a llegar a mí, el auto cuidado es lo primero y principal, en todo lo que tenga que ver con el uso de barbijo, lavado de manos cosas básicas que están dichas desde hace tiempo pero tenemos que controlar para que se cumplan”.