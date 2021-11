De acuerdo a los últimos registros del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, Puerto Libertad ocupa el segundo lugar -después de Posadas-, con cantidad de casos activos de Covid-19, lo cual preocupa a las autoridades sanitarias como así a la población en general.

Consultado al respecto de la situación, el Jefe Zona Norte Paraná, Dr. Jorge Frowein señaló al respecto que “el recrudecimiento del número de casos se debe a varios factores, entre ellos a que hay gente con una sola dosis aplicada, a un alto porcentaje de personas de una franja etaria que va de los18 a más de 40 años de edad, que se resisten a vacunarse, y en muchos casos también a cierto relajamiento de la población en cuanto a los protocolos correspondientes, como son el distanciamiento social, el uso de barbijo, o compartir el mismo mate por ejemplo.”

Respecto a las recomendaciones a tener en cuenta, Frowein recalcó “no bajar la guardia ya que la pandemia no pasó, si no basta observar a los países donde ya hay cuarta ola. La premisa es vacunarse con las dos dosis, inclusive con una tercera cuando se dé; las estadísticas nos dicen que los nuevos casos que se están dando son en la franja de no vacunados. Además está el peligro latente de que aparezcan nuevas cepas, con mayor morbimortalidad”, sentenció.

Para cerrar, manifestó que “las vacunas son seguras y altamente protectoras, por lo que no hay que tener temor a vacunarse y por lo demás, es una manera de protegerse y proteger a los demás”.

Alza en casos de COVID-19 en Puerto Libertad.

Fuente: El Territorio