Un tarotista arriesgó el resultado del Superclásico entre Boca y River

Este sábado a las 16:00 hs, Boca y River protagonizarán otra edición del Superclásico, y el tarotista viral, hincha del Xeneize, se animó a decir el resultado del partido.

Cómo saldrá el partido según el tarotista de Boca

Walter Lavalle palpitó el encuentro entre el equipo de Diego Martínez y Marcelo Gallardo tirando las cartas, y vio un partido muy parejo, aunque un poco mejor al local. En la Bombonera se jugará un partido muy trabado, pero definió el resultado: “Para mí es un empate esto. Hay un olor a empate tremendo”, según lo que explicó Tyc Sports.

Para llegar a esa conclusión, tiró siete naipes para analizar a Boca y luego la misma cantidad para el Millonario. Además, habló sobre la vuelta de Marcelo Gallardo y como ve su segundo ciclo en el club, basándose en las cartas: “Salió el emperador. Puede ser que llegó el tipo que puede sacar adelante al club, son las cosas del pasado que le dan credibilidad. Igual me sale crisis, como que no encuentra el equipo. Este ciclo va a tener altibajos, pero lo veo con algún festejo que puede ser internacional, aunque no con aspiraciones para ganar algo grande”.

Qué dice el tarotista de River sobre el Superclásico

Claro, la rivalidad también se da fuera de la cancha, y el usuario de X, Can Tarot, con simpatía por River, dio su predicción del partido: “No voy a poner los jugadores mejor aspectados, pero les aseguro que el Maestro dará una marca de prestigio y calidad. El Millo de Marcelo Gallardo se llevará los tres puntos en La Bombonera. Voy a ayudar a River de cualquier mala energía”, explicó en su cuenta.