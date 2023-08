Qué es la Luna azul, a qué se debe su nombre y cómo influye en las personas

Un nuevo fenómeno astronómico tendrá lugar a fin de mes, más precisamente durante la noche del miércoles 30 al jueves 31 de agosto. Desde todos lados podrá verse lo que históricamente se conoce como Luna azul, que se da cada dos o tres años.

En esta ocasión, la Luna azul será también una superluna, la tercera del año y la más destacada en cuanto a brillo y tamaño. Por su cercanía a la Tierra, el satélite podrá verse en su mayor esplendor desde todo el mundo.

Si bien el nombre evoca al color azul, lo cierto es que el fenómeno no tiene nada que ver con esa tonalidad. La Luna azul no es más que el nombre que se le da al satélite cuando ocurre una segunda luna llena en el mes.

Como particularidad, el mes de agosto de 2023 contó con una luna llena el martes primero y lo mismo sucederá este 31 por la madrugada. Es por eso que este año terminará con un total de 13 lunas llenas.

El fenómeno se da a fin de mes. Foto: pinterest

¿Por qué se da el fenómeno de la Luna azul?

La luna llena se produce cada 29 días y medio, que sería lo que dura un mes lunar. Por eso, cuando el fenómeno se da los primeros días del mes, puede existir tiempo para que se repita al final del mismo.

En los años en que se produce una Luna azul contamos con 13 lunas llenas en lugar de 12. Al mismo tiempo, puede darse el caso de que alguna estación cuente ese año u otro diferente, según como caiga, con cuatro lunas llenas, en lugar de tres, que es lo habitual.

Este fenómeno, al igual que la luna azul mensual, ocurre con una frecuencia de tres o cuatro años. Para la siguiente luz azul estacional, después de la del año que viene, habrá que esperar al 20 de mayo de 2027.

¿Por qué se llama Luna azul?

Como se indicó anteriormente, el nombre induce a error ya que el satélite no se tiñe de ese color durante el tiempo que dura este fenómeno. La teoría más extendida es que viene del inglés medieval belewe, que significa “traicionar”, y que llevó después a blue, “azul”. En origen se habría referido, pues, a una luna traicionera, indicó el medio CuerpoMente.

Otros orígenes tienen que ver fundamentalmente con antiguas teorías, como que dicha luna daba mala suerte porque el color azul evocaba tristeza o que el nombre viene de la expresión inglesa ‘once every blue moon’, utilizada para referirse a asuntos que tardan una eternidad en ocurrir.

¿Influye verdaderamente la luna llena en las personas?

Los expertos indican que las personas no deben dejarse sugestionar por el nombre azul de la luna y dejarse llevar por la tristeza. Lo cierto es que la luna está históricamente asociada a las emociones, pero esta en particular no tiene por qué volcarse en angustia o desolación.

Quienes deberían estar más atentos al fenómeno son los agricultores y todos aquellos que se fijan en las influencias de la luna en la Tierra para las cosechas o sus respectivos trabajos.

La Luna azul no es más que otra Luna llena y así habrá de entenderse su influencia, sin que tenga nada de especial porque se le llame azul o porque coincida en el calendario con otra en el mismo mes: la coincidencia no es mágica, sino fruto de la manera como hemos estructurado los calendarios.

En algunas comunidades alrededor del mundo, honran a la Luna azul con ritos relacionados a la culminación o consumación de proyectos personales.