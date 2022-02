El PRO se metió en la Vendimia de Guaymallén y cuestionó la ordenanza que prohíbe la elección de reinas el el departamento, a través de una carta abierta dirigida al intendente Marcelino Iglesias. La misiva también solicita se reconozca a Julieta Lonigro, la soberana electa en un festejo paralelo, como representante del departamento.

La carta está firmada por Álvaro Martínez, presidente provincial del partido que integra la alianza en la que también se encuentra el intendente Iglesias; Lula Ballsells Miró, presidenta mujeres PRO; Gabriel Pradines, presidente del partido en Guaymallén, y Gustavo Cairo, presidente del bloque de Diputados del PRO.

Julieta Belén Lonigro (Foto Orlando Pelichotti / Los Andes) Foto: Orlando Pelichotti

Vale recordar que tras la aprobación de la ordenanza 9196 por la cual el municipio no avala la elección de reinas -para cualquier festejo, no sólo para la Vendimia- en territorio departamental, las soberanas de mandato cumplido de Guaymallén se manifestaron en contra y convocaron a una elección. Ese festejo paralelo se desarrolló en Maipú -territorio del PJ, comandado por Matías Stevanato- y resultó ganadora Julieta Lonigro.

Este sábado se desarrolla la Fiesta Departamental, como previa del Festival del Camote, y será sin elección y coronación de candidata al cetro vendimial.

La carta del PRO

Mientras Juntos por el Cambio (donde conviven PRO y UCR) a nivel nacional unificaban posiciones para dar su opinión sobre el acuerdo con el FMI, a nivel provincial, una de las patas de la coalición cuestiona la decisión de otra de las partes por la Vendimia.

El PRO de Mendoza cuestionó a Marcelino Iglesias por la ordenanza de prohibir la elección de reinas. Foto: Captura Carta del PRO

La carta institucional repasa la historia de la Fiesta Mayor de los mendocinos y acusa al municipio de Guaymallén de transgredir la ley provincial 6973 que declara a la Vendimia como patrimonio cultural de Mendoza en todas sus manifestaciones, desde las acciones distritales hasta los actos centrales que incluye la Vía Blanca de las Reinas, el Carrusel y Acto Central.

Tras considerar cuestionable la ordenanza 9691, el PRO solicita que desde la comuna se reconozca a Julieta Lonigro como representante departamental. “Ello no implicaría contradecir la ordenanza aludida puesto que tal elección no ha sido ‘auspiciada’ por el municipio”, aclara la misiva.

Y para responder a quienes ven a la figura de las candidatas como “violencia y denigración de la mujer”, la carta argumenta: “No vemos ex reinas que se sientan denigradas por su participación vendimial, al contrario, observamos ex soberanas con roles centrales, unas juezas, otras al frente de algún municipio, protagonistas en el periodismo u otras profesiones”.

Finalmente, cierran esperando “una sabia respuesta que armonice la innecesaria situación departamental generada”.